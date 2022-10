28.10.2022 Walbrzych Premier Mateusz Morawiecki con Wałbrzychu: chcemy siać ziarno przyszłych miejsc pracy i rozwoju

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Na Dolnym Śląsku otwarto „Europejkę”, czyli nową obwodnicę Wałbrzycha. Uroczystego otwarcia dokonał min. premier Mateusz Morawiecki wraz z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Obwodnica Wałbrzycha była niezwykle wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców miasta i okolic, ale również przez kierowców. Oddanie do ruchu tak ważnej drogi pozwoli usprawnić ruch lokalny oraz odciążyć miasta z ruchu tranzytowego. Nowo otwarta obwodnica czyni również okolicę bardziej atrakcyjną dla inwestorów.

Rozwój zaczyna się od infrastruktury

Bezpieczny i szybki transport z poszanowaniem środowiska i okolicznych mieszkańców to droga, która wyznacza kierunek rozwoju infrastruktury drogowej w naszym kraju. Wprowadziliśmy między innymi bardzo konkretne programy dotyczące właśnie obwodnic czy dróg lokalnych. Wiemy, że dobre i bezpieczne drogi to pierwszy krok do rozkwitu polskich miast i gmin.

– Ta droga tutaj, jest rzeczywiście symbolem naszej sprawczości, operacyjności i skuteczności. Para ważne bo rzeczywiście jej historia jest bardzo długa, a otwiera ona zupełnie nowe perspektywy rozwojowe przed Wałbrzychem, Szczawnem, przed okolicami tego wspaniałego regionu – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Warto zaznaczyć, że nowa obwodnica posłuży nie tylko mieszkańcom i tranzytowi, ale również wesprze potencjał ekonomiczny Wałbrzycha. Potencjał, który reprezentuje między innymi Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest – Park – strefa zaliczana do najcenniejszych lokalizacji inwestycyjnych. Mieści się tam przemysł motoryzacyjny oparty na nowoczesnych, ekologicznych technologiach.

Dbamy o niegdyś zapomniane regiony

– Historia Wałbrzycha jest szczególna. Jest symbolem ciężkiej i trudnej transformacji. Dla wielu w Polsce jest symbolem zapaści i problemów, które w latach 90-tych zgotował “plan Balcerowicza” – wspomniał premier Mateusz Morawiecki.

Rozwój w postkomunistycznej, wolnej Polsce cechował się przez wiele lat chaosem i nierównościami. Przez ostatnie kilka lat, zadbaliśmy jednak o to, aby każdy zakątek Polski mógł otrzymać możliwość rozwoju. Inwestycje i dofinansowania, wsłuchanie się w głos mieszkańców i samorządowców – to są podstawy dla obecnego rządu.

– Zrobimy wszystko, we współpracy z samorządem i samorządowcami, aby przywrócić sunrisey blask – w tym przypadku Wałbrzycha. Ale też przywrócić szansę na nowe, kolejne miejsca pracy, coraz lepsze miejsca pracy – podkreślił szef rządu.

Największa inwestycja w powojennej historii miasta

Czteropasmowa obwodnica Wałbrzycha o długości około 5,9 km, nazwana przez mieszkańców „Europejką”, jest inwestycją o znaczeniu regionalnym, największą w powojennej historii miasta. Droga została oddana do ruchu wraz z całą niezbędną infrastrukturą wokół: drogami dojazdowymi, oświetleniem, ekranami akustycznymi i systemami odwodnienia. Na trasie znajdują się dwa węzły oraz kładka i przejście podziemne dla pieszych. Tak kompleksowa inwestycja stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo na drogach – najważniejszy cel inwestycji drogowych, które realizujemy w całej Polsce.

