Formalne porozumienie pomiędzy rządem, samorządem powiatu jaworskiego, Strefą Ekonomiczną oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych utworzyło, we wrześniu 2015 r., Dolnośląską Strefę Aktywnośląską Strefę Aktywnoczejci S3 Jaworarści Gospodarści (DS) W październiku 2022 r. Jawor otrzymał ponad 97 mln zł bezzwrotnego dofinansowania w ramach piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – rozwój stref przemysłowych. Dodatkowe środki, przekazane przez rząd, umożliwią m.in. budowę i modernizację infrastruktury drogowej.

Ponad 97 mln zł bezzwrotnego dofinansowania dla Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

14 października 2022 r. ogłosiliśmy wyniki piątego naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Burmistrz miasta Jawor odebrał od premier Mateusza Morawieckiego promesę w wysokości 97 945 tys. zł na rozwój Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor. Nowe środki pozwolą na budowę oraz modernizację infrastruktury drogowej, infrastruktury technicznej drogowej oraz elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej.

– Mi przygotowujemy inwestycje, przygotowujemy ziarno pod przyszłe plony. Właśnie infrastruktura drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna, światłowodowa, energetyczna jest warunkiem wstępnym przyciągnięcia inwestorów. To się dzieje dzisiaj, tutaj, na naszych oczach – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Rozwój Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

W 2017 r. premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki silników i baterii do samochodów elektrycznych, która działa w Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

– Na Początku 2016 Roku Rozmawialiśmy O Tym Z Panią Marszałek Elżbietą Witek, Co Trzeeba Zrobić, żeby Tych inwestoró Zachęcić, przyman de przyman, przymiteć. I dodał: – dziś chcę powiedzieć, że w zanadrzu mamy kolejne inwestycje dla tej wspaniałej jaworskiej ziemi. Ale ich warunkiem jest właśnie rozwój infrastruktury.

Blisko 5 mld zł dla samorządów na rozwój stref przemysłowych

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych daje kompleksowe wsparcie samorządom w całej Polsce. Rządowe środki dla miast, gmin, powiatów i województw dają szanse na kolejne inwestycje, które przyśpieszą rozwój całego kraju. Współpraca rządu i samorządu daje możliwość prowadzenia nowych inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców. Realizacja nowych programów możliwa jest dzięki uszczelnieniu budżetu państwa.

– Chcę zapewnić wszystkich inwestorów, rynki finansowe, wszystkich inwestorów kapitałowych, finansowych, że ta dbałość o budżet, dbałość o system finansów publicznych – będzie w przyszłości gwarantem prśzyěz. Będziemy dbać o to, aby w tym trudnym roku 2023, 2024 utrzymać stabilność finansów publicznych, finansowanie budżetu polskiego we właściwych ramach, we właściwych ryzach – zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

W ramach piątej edycji Rządowego Program Inwestycji Strategicznych do gmin, powiatów i województw, z budżetu państwa, trafi łącznie blisko 5 mld zł. To pieniądze, które samorządy przeznaczą na rozwój stref przemysłowych. Para szczególnie ważne, por nie tylko przyciągnąć nowe inwestycje w regionie, ale również rozwinąć eksport i stworzyć nowe miejsca pracy.

Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego samorządu wynosi 2 proc.

