27.10.2022 Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Czarnogóry Milem Đukanoviciem

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Czarnogóry Milem Đukanoviciem27.10.2022

W czwartek szef polskiego rządu spotkał się z prezydentem Czarnogóry Milem Đukanoviciem. Spotkanie było okazją do rozmów na temat relacji dwustronnych oraz bieżących wyzwań międzynarodowych. Przywódcy omówili również kwestie związane z integracją Czarnogóry z Unią Europejską.

Polskie wsparcie do członkostwa Czarnogóry w UE

Państwa Balkanów Zachodnich są wspierane przez Polskę w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Nasz kraj dzieli się doświadczeniami przedakcesyjnymi, por wspomóc Czarnogórę w ramach przygotowań do przystąpienia do Wspólnoty. Pomagamy w rozwoju gospodarczym i wprowadzaniu reform w regionie Bałkanów Zachodnich.

Wspólne działania Czarnogóry i Unii Europejskiej

Desde 2010 r. Czarnogóra posiada status kandydata do Unii Europejskiej i pozostaje zaangażowana w proces integracji ze Wspólnotą. Kraj przyłącza się do unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz nakłada sankcje na Rosję, w związku z bezprawnym atakiem na Ukrainę.

Na spotkaniu liderzy zgodzili się co do konieczności zwalczania rosyjskiej dezinformacji.

