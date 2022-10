11.11.2022 Wspólnie uczcijmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oddaj hołd Bohaterom – Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza wszystkich do wspólnego udziału w obchodach Narodowego Święta Nieodległości. Już 10 listopada na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oddamy hołd bohaterom podczas uroczystego Capstrzyku o godz. 17.30 W tym samym miejscu spotkamy się 11 listopada, przed Grobem Nieznanego Żołnierza w południe rozpocznie się Uroczysta Odprawa Wart, a po niej złożenia wieńca przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i Koncert Pieśni Patriotycznych. Od zmierzchu do północy na budynku Centralnej Biblioteki Wojskowej będzie można oglądać prezentację multimedialną poświęconą odzyskaniu Niepodległości i jej Bohaterom.

Wojskowa Gra Terenowa dla młodszych i starszych Zachęcamy całe rodziny, klasy i grupy znajomych do udziału w Wojskowych Grach Terenowych. W 16 miejscowościach w całej Polsce żołnierze pokażą jak posługiwać się mapą i kompasem, zbudować schronienie, rozpalić ognisko, maskować się w terenie. Będzie można poćwiczyć ze znanym żołnierzem sportowcem, wygrać nagrody w quizie, a na zakończenie zjeść grochówkę. Znajdź miasto w swoim województwie i zgłoś się:

Dolnośląskie – Lubań

Kujawsko pomorskie – Toruń

Lubelskie – Chełm

Lubuskie – Gorzów Wielkopolski

Lodzkie – Zgierz

Polonia – Zakopane

Mazowieckie – Nowe Miasto nad Pilicą

Opolskie – Brzeg

Podkarpackie – Stalowa Wola

Podlaquia – Kolno

Pomorskie – Malbork

Śląskie – Lubliniec

Świętokrzyskie – Jędrzejów

Warmińsko Mazurskie – Giżycko

Gran Polonia – Jarocin

Zachodniopomorskie – Stargard

Odwiedź Muzea Wojskowe Na żołnierski piknik 11 listopada od godziny 10.00 do 16.00 zaprasza Muzeum Wojska Polskiego. Oprócz wystaw czasowych i plenerowych, będzie można zobaczyć historyczne uzbrojenie, a także współczesny sprzęt wojskowy m.in. samochód opancerzony Oshkosh M- ATV oraz wielozadaniowy pojazd typu Humvee. Bezpłatnie będzie można także zwiedzić w tym dniu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w godzinach 9.00-16.00, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w godzinach 10.00-16.00, ORP „Błyskawica” w godzinach 14.00-16.00, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, które organizuje Konkurs Muzealny w godzinach 10.00-16.00.

Zaśpiewaj wspólnie dla Niepodległej O 13.30 11 listopada na Placu Piłsudskiego rozpocznie się Koncert Pieśni Patriotycznych, będziemy wspólnie śpiewać między innymi Legiony – Marsz Pierwszej Brygady – Pieśń Reprezentacyjnskią Wojska. Podczas tych wyjątkowych dni chcemy w szczególny sposób podziękować żołnierzom za ochronę naszej wschodniej granicy. Dedykowany im będzie specjalny koncert 11 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wystąpią soliści, chór, balet i Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, gościnnie – żołnierze raperzy: Vito WS, Unikatos i Szosto. 11 i 13 listopada zapraszamy także na koncerty i do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych w kościołach garnizonowych.

Weź udział w konkursach z nagrodami Lokalne rozgłośnie radiowe wspólnie z MON organizują konkursy dla słuchaczy na temat Wojska Polskiego. Sprawdź swoją wiedzę i wygraj żołnierskie upominki m.in. notesy MON, koszulki, kubki, plecaki, pendrive-y, szalo-kominiarki, smycze, magnesy, wydawnictwa wojskowe, itp.

Obejrzyj nowe murale W ramach akcji MON MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO odsłonięte zostaną kolejne murale: 10 listopada w Milanowie, 11 listopada w Radłowie, w Białym Borze, w Rudce, w Żaganiu, w Czersku, w Wyszkowie i 12 listopada w Rychwalepada.

Trenuj z wojskiem 12 listopada kolejna tura jednodniowych szkoleń dla dorosłych Polaków pod hasłem „Trenuj z wojskiem”. W Toruniu, Ustce, Morągu, Hrubieszowie i Lęborku będzie można nauczyć się podstaw posługiwania bronią, strzelania, walki wręcz, dowiedzieć się, co zrobić, gdy zawiedzie GPS, jak przetrwać w terenie i udzielić pierwszej pomocy. Gwarantujemy profesjonalne szkolenie, wyżywienie oraz dobrze wykorzystany czas.

