26.10.2022 Rozmowa telefoniczna ministra Z. Raua z ministrem spraw zagranicznych Brazylii Carlosem França

Rozmowa telefoniczna ministra Z. Raua z ministrem spraw zagranicznych Brazylii Carlosem França26.10.2022

W środę 26 października ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau odbył telefoniczną rozmowę ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Carlosem França.

Wiodącym tematem rozmowy była wojna Rosji przeciw Ukrainie oraz jej konsekwencje zarówno dla krajów europejskich, jak i w wymiarze globalnym. Ministro Zbigniew Rau przedstawił polską ocenę rozwoju sytuacji w konflikcie i zachęcił Brazylię do jednoznacznego potępienia działań Kremla na Ukrainie. Szef brazylijskiej dyplomacji zaprezentował niezmienne stanowisko Brazylii opierające się na założeniu, iż rozwiązanie tego konfliktu można osiągnąć jedynie przez szukanie kompromisów i wypracowanie politycznego rozwiązania.

Rozmowa była również okazją do podniesienia kwestii dwustronnych m.in. w świetle podpisanych we wrześniu polsko-brazylijskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o ochronie informacji niejawnych, które powinny przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału współpracy gospodarczej między naszymi krajami.

Podczas rozmowy Ministrowie wymienili również opinie na temat wymiany poparć między Polską i Brazylią w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

