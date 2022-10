25.10.2022 Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE w Jordanii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE w Jordanii25.10.2022

Ministro Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau zakończył wizytę w Haszymidzkim Królestwie Jordanii, gdzie w roli urzędującego Przewodniczącego OBWE wziął udział w corocznej Konferencji Partnerstwa Śródziemnomorskiego OBWE pt. „Wzmacnianie bezpieczeństwa i współpracy w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie dialogu z śródziemnomorskimi partnerami współpracy OBWE”.

Ministro Rau wystąpił na sesji otwierającej konferencję razem z Sekretarz Generalną OBWE Helgą Schmid, ministrem spraw zagranicznych Jordanii Aymanem Safadim i ministrem spraw zagranicznych Macedonii Północnej Bujarem Osmanim.

– Nie ma bezpiecznej Europy bez stabilnego i rozwiniętego regionu śródziemnomorskiego. Nasze narody zasługują na życie w pokoju i godności w świecie rządzonym prawem międzynarodowym i wspólnymi zobowiązaniami. OBWE jest gotowa realizować te cele wraz z naszymi śródziemnomorskimi partnerami – powiedział szef polskiej dyplomacji.

– W obliczu podobnych problemów i wyzwań zdajemy sobie sprawę, że kompleksowe podejście do bezpieczeństwa to właściwa strategia. Powinniśmy być odważni w proponowaniu wspólnych rozwiązań i wspólnych odpowiedzi. Tylko wtedy będziemy lepiej wyposażeni i przygotowani na przyszłość – dodał urzędujący Przewodniczący OBWE.

Po otwarciu konferencji minister Rau wraz z Sekretarz Generalną Schmid i ministrem Osmanim zostali przyjęci na audiencji u króla Jordanii Abdullaha II. Podczas spotkania poruszono kwestie współpracy w ramach Partnerstwa Śródziemnomorskiego OBWE w kontekście zagrożeń, jakie niesie agresja rosyjska przeciwko Ukrainie dla regionów sąsiadujących z państwami członkowskimi Organizacji.

Partnerstwo Śródziemnomorskie to jeden z dwóch – obok Partnerstwa Azjatyckiego – formatów współpracy OBWE z państwami, które na przestrzeni lat wypracowały szczególne stosunki z OBWE (w przypadku Partnerstwa Śródziemnomorskiego są to Algieria, Marjatuntzkopt, Jordan, Marzjapt, Argelia). Zgodnie z kalendarzem OBWE pracom w grupie przewodzi państwo, które w kolejnym roku obejmie przewodnictwo w OBWE, stąd w 2022 r. grupie przewodzi Macedonia Północna.

