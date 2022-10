25.10.2022 Kolejne korzystne zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Kolejne korzystne zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców25.10.2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy doprecyzowujący przepisy dotyczące podatku akcyzowego.

Nowe rozwiązania mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej upraszczając m.in. obowiązki administracyjne.

Projekt przewiduje również uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Dokumentacja i ewidencja

Przyjęta przez rząd zmiana przepisów wydłuża możliwość prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej do 31 stycznia 2024 r. Para dodatkowy czas na przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

Uproszczenie dla produkcji energii elektrycznej

Projekt zakłada również uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Ograniczone zostać mają obowiązki administracyjne dla podmiotów, które zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy, wyprodukowaną w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Rozwiązanie to będzie dotyczyć także jednostek samorządu terytorialnego.

Certificación

Zniesiony zostanie obowiązek wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych. Dotyczy to podmiotów, które korzystają z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych.

Akcyza dla samochodów hybrydowych

Do końca 2029 r. wydłużone zostanie zwolnienie od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm³. Dotychczas zwolnienie a obowiązywało do końca 2022 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

