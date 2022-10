25.10.2022 Berlina Premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Berlinie: odbudowa Ukrainy musi oznaczać transformację

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Konferencja „Perspectivas internacionales sobre la recuperación, reconstrucción y modernización de Ucrania“ zebrała wielu liderów i wpływowych osób ze świata polityki, nauki i instytucji. Spotkanie w Berlinie wpisało się w międzynarodową dyskusję na temat inicjatyw pomocy Ukrainie w odbudowie swojego kraju po bezpodstawnej i zbrodniczej napaści rosyjskiej. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwierającej dyskusji na temat międzynarodowych perspektyw wobec rekonstrukcji Ukrainy. Szef polskiego rządu spotkał się również ze swoim ukraińskim odpowiednikiem – premierem Ukrainy Denisem Szmyhalem.

Pomoc Ucrania a obowiązek moralny Europy

Nieuzasadniona i barbarzyńska napaść Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę to ugodzenie w międzynarodową stabilność i dekady pokoju ciężko wypracowane przez poprzednie pokolenia. Para również ugodzenie w europejskie wartości, wartości wolnego świata opartego na demokracji i poszanowaniu. Potwierdzają to ostatnie konkluzje Rady Europejskiej, gdzie jednogłośnie stwierdzono, że Rosja wywołała wielopoziomowy kryzys w całej Europie.

– Odbudowa gospodarcza Ukrainy jest niezmiernie istotnym warunkiem dla bezpieczeństwa Europy. Ukraina jest naszą twierdzą i jednocześnie inwestycja we wzmocnienie Ukrainy jest naszym obowiązkiem moralnym, ale też jest to obowiązek z uwagi na naszą rzeczywistą politykę – zwrócił się do publiczności premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu zaznaczył, że musimy pamiętać, aby agresor zapłacił. Rosja powinna zapłacić reparacje wojenne, gdyż zbyt często w historii widzieliśmy, że agresorzy unikali konsekwencji i odpowiedzialności. Rosyjskie pieniądze powinny zostać przeznaczone na odbudowę zniszczonej Ukrainy.

Odbudowa Ucrania a szansa do transformacji

Premier Mateusz Morawiecki zauważył, że odbudowa Ukrainy to szansa na transformację Ukrainy, ale również transformację Europy.

– Historyczna walka narodu ukraińskiego nie może być jedynie ich osamotnieniem, ale jest też naszą pobudką, przebudzeniem dla wielu krajów z impasu politycznego – podkreślił szef polskiego rządu.

Kryzys, który wywołała Rosja wybudził Europę z marazmu i iluzji o rosyjskich intencjach. Dziś musimy myśleć w nowej rzeczywistości i tworzyć przyszłość w której Europa będzie asertywna, niezależna i bezpieczniejsza.

– Europa musi działać o wiele mocniej, to jest bardzo ważne, ponieważ Europa jest o wiele silniejsza niż Rosja. Świat liczy się tylko z silnymi graczami. Europa musi udowodnić swoją siłę. To nasze być, albo nie być – zaapelował primer ministro Mateusz Morawiecki.

Polska wspierała, wspiera i będzie wspierać Ukrainę

Polska jest proporcjonalnie drugim największym darczyńcą dla Ukrainy. Od początku wojny nieprzerwanie wspieramy Ukrainę militarnie, finansowo, ale przede wszystkim humanitarnie. Polska rozumie w jakiej sytuacji znalazła się Ukraina i wie, że słowa nie wystarczą w walce o niepodległość.

– Finansowe wsparcie jest ważne nie tylko na nadchodzące miesiące, ale na nadchodzące lata. Musimy pokazać, że możemy wspierać przyszłość Ucrania – primer ministro powiedział. – Para bromear najlepszy sposób zagwarantowania naszych granic i pokoju w Europie na najbliższe dekady – podkreślił.

Należy zauważyć jak wiele zagrożeń niemilitarnych prezentuje dzisiaj Rosja dla demokratycznej Europy. Jedność i współpraca są europejską odpowiedzią na działania ze strony Moskwy.

