24.10.2022 Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmiany w CIT z podpisem prezydenta

Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmiany w CIT z podpisem prezydenta24.10.2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o CIT, która przedłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Tarcza obniża stawki podatków m.in. na energię i paliwa.

Ta sama ustawa zawiesza również na dwa lata przepisy o podatku minimalnym i utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc. wiążąc je z wydatkami na obronność.

24 październikabr. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o CIT, która przedłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej. Podpisana przez prezydenta ustawa wydłuża działanie Tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oznacza a min. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT na: podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Do końca roku obowiązywała będzie również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

CIT w ulepszonej wersji

Zmieniają się też przepisy ustawy o CIT. Z korzyścią dla podatników. Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:

modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),

uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,

zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,

zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),

uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pago y reembolso,

zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,

złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,

likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,

poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),

zmiana przepisu dotyczącego termin opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracy.

IVA 8 i 23 proc.

Z noweli wynika również, że stawki podatku od towarów i usług zostaną utrzymane na poziomach 8 proc. i 23 proceso. dopóki wydatki na obronność przekraczają 3 proc. PKB.

