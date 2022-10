24.10.2022 Polscy i amerykańscy piloci wspólnie dbają o bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polscy i amerykańscy piloci wspólnie dbają o bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO24.10.2022

– To właśnie w Łasku żołnierze polskich i amerykańskich sił powietrznych ćwiczą wspólnie na co dzień, osłaniając niebo nad Polską. To jest praktyczny wymiar budowania interoperacyjności między polskimi i amerykański siłami zbrojnymi. Bardzo cenimy sobie obecność sił amerykańskich, w tym sił powietrznych, wyposażonych w nowoczesne samoloty F-22 Raptor. Obecność amerykańskich sił powietrznych, tu w Polsce, jest bardzo ważnym argumentem w polityce sojuszu północnoatlantyckiego, polityce polegającej na odstraszaniu ewentualnego agresora – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak po spotkaniu z polskimi i amerykańskimi pilotami w Łasku.

24 października premier Mateusz Morawiecki, szef MON M. Błaszczak oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński spotkali się z żołnierzami stacjonującymi w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

W Polsce, w ramach misji NATO Air Shielding, pełnią dyżur amerykańskie myśliwce F-22 z 90. Eskadry Myśliwców amerykańskich sił powietrznych oraz piloci włoskich Eurofighterów, które stacjonują w bazie w Malborku. Misja Air Shielding zapewnia ochronę przestrzeni powietrznej na całej długości wschodniej flanki.

Obecność amerykańskich sił powietrznych to również okazja do prowadzenia polsko-amerykańskich treningów w powietrzu stanowiących część przygotowań do przyjęcia F-35 do polskich sił zbrojnych, które stacjonować będą w Łasku.

– Bardzo intensywnie modernizujemy wyposażenie wojska polskiego. Stany Zjednoczone są naszym głównym partnerem w tym procesie. Polskie Patrioty są już na polskiej ziemi, są zintegrowane. Odbywają się także końcowe ćwiczenia dotyczące wprowadzenia polskich Patriotów do systemu obrony przeciwpowietrznej i przeciwrakietowej. Złożyliśmy zapytanie ofertowe w sprawie kolejnych baterii Patriot, które chcemy nabyć na wyposażenie Wojska Polskiego. W przyszłym roku do polskich sił lądowych trafią pierwsze czołgi Abrams, trafi dywizjon artylerii rakietowej HIMARS. Kilka dni temu podpisaliśmy umowę leasingu w sprawie bezzałogowego systemu rozpoznawczego MQ9-Reaper. A więc wzmacniamy konsekwentnie polskie siły zbrojne, współpracując ze Stanami Zjednoczonymi, budując w ten sposób interoperacyjność między naszymi siłami zbrojnymi, odstraszając agresora i zapewniając bezpieczeństwo Polsce, ale także całej wschodniej flance NATO

– zaznaczył wicepremier.

32. Baza Lotnictwa Taktycznego, w której dziś służą polscy amerykańscy piloci pełni ważną funkcję w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jednostką o nowych strukturach, spełniających wymagania NATO. Funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Głównym zadaniem 32. BLT jest doskonalenie zdolności w przeciwdziałaniu militarnym i niemilitarnym zagrożeniom kryzysowym, w tym terroryzmu, a także zabezpieczenie działań wojsk sojuszniczych. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, która stale bierze udział w międzynarodowych ćwiczeniach zarówno w Europie jak i na całym świecie. Jako jedna z dwóch jednostek w Polsce dysponuje samolotami F-16 o doskonałych możliwościach bojowych w zakresie walki powietrznej oraz wykonywania zadań specjalistycznych.

Celem misji NATO Air Shielding jest zapewnienie osłony i ochrony wschodniej flanki Sojuszu- od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne, w coraz bardziej złożonym i zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa. Ochrona integralności suwerennej przestrzeni powietrznej członków Sojuszu jest stałym zadaniem w czasie pokoju, przyczyniającym się do zbiorowej obrony NATO. Jest to wyraźny znak wspólnej odpowiedzialności i solidarności w całym Sojuszu.

