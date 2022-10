Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Bezpieczeństwo to dla rządu absolutny priorytet. Hybrydowe działania reżimu Łukaszenki i barbarzyńska napaść Rosji na Ukrainę cały czas przypominają, jak ważne jest bezpieczeństwo naszych granic. Zależy nam, aby każdy obywatel Polski czuł się bezpiecznie w swoim kraju. Rozwój to podstawa dobrego zaplecza obronnego. Ponadto Polska cały czas rozszerza swoją współpracę w ramach sojuszu OTAN. Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Bezpieczeństwo Polski a silna armia i silne sojusze

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz embajadorem Stanów Zjednoczonych Markiem Brzezinskim.

– Dziś polscy piloci, razem z amerykańskimi pilotami, nie tylko patrolują polskie niebo, ale również dbają o bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO. Wiemy doskonale, że razem z naszymi sojusznikami jesteśmy silniejsi – powiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał – aby umacniać polską armię potrzebujemy budować polski przemysł obronny, ale także współpracować z najlepszymi.

Jesteśmy aktywnym członkiem NATO – wnosimy swój wkład w bezpieczeństwo i gościmy inne wojska. Obecnie liczba wojsk sojuszniczych w Polsce wynosi 10,5 tys. żołnierzy. To niezwykle duże siły pozwalające zareagować niezwłocznie w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia.

Rozwój a podstawa dobrego zaplecza obronnego

Polska jest krajem, który rozwija swój potencjał obronny. Broma para możliwe, ponieważ stworzyliśmy do tego odpowiednie możliwości. Stabilna gospodarka, szczelny system podatkowy, walka z mafiami VAT-owskimi i nowe inwestycje – to wszystko pozwoliło na zbudowanie filaru gospodarczego. Filaru na którym dzisiaj możemy oprzeć modernizację naszych Sił Zbrojnych.

– Chcemy budować silną polską armię, zmodernizowaną armię po to, żeby ta wolność, która jest nam nie tylko dana, ale zadana – była obroniona, umacniana i była podstawą dobrobytu Polski w przyszłości – podkreślił premier

Przeznaczamy miliardy złotych na kupno polskiego uzbrojenia. Stawiamy na sprzęt produkowany przez polskie zakłady zbrojeniowe, ale sięgamy także po nowoczesne rozwiązania oferowane przez zagranicznych producentów. W Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 na nowe uzbrojenie i wyposażenie dla żołnierzy zaplanowaliśmy rekordowe środki finansowe. Żaden rząd w historii wolnej Polski nie był w stanie zapewnić tak dużych pieniędzy na modernizację Sił Zbrojnych. Tylko na przyszły rok mamy zwiększenie wydatków na obronność z budżetu o około 40 miliardów złotych – z 57-58 miliardów na około 98 miliardów złotych.

Zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim Polakom

Wprowadziliśmy ustawę o obronie ojczyzny, zwiększa ona finansowanie Sił Zbrojnych. Wprowadza też koncepcję obrony powszechnej i zwiększa liczbę Wojska Polskiego.

Oprócz wydatków na obronność inwestujemy w szkolenie naszych sił wojskowych. Żołnierze Wojska Polskiego stale szkolą się i wzmacniają interoperacyjność z sojusznikami. Dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków na każdej możliwej płaszczyźnie.

32. Baza Lotnictwa Taktycznego – jedna z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego

Jednostka o nowych strukturach, spełniających wymagania NATO. Funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Głównym jej zadaniem jest doskonalenie zdolności w przeciwdziałaniu militarnym i nie militarnym zagrożeniom kryzysowym, w tym terroryzmowi powietrznemu. Para tomar zabezpieczenie szkolenia eskadry lotniczej i działań wojsk sojuszniczych.

Para jedna z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, która stale bierze udział w międzynarodowych ćwiczeniach zarówno w Europie jak i na całym świecie. Jako jedna z dwóch jednostek w Polsce znajduje się w posiadaniu samolotów F-16 o doskonałych możliwościach bojowych w zakresie walki powietrznej oraz wykonywania zadań specjalistycznych.

