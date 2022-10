23.10.2022 Aby Polska była bezpieczna, Wojsko Polskie musi być silne, musi być liczne i dobrze uzbrojone

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Gratuluję wszystkim kadetom, którzy dziś złożyli ślubowanie. Gratuluję też Rodzicom, że wychowali swoje dzieci, w poczuciu służby Ojczyźnie i w duchu patriotyzmu. (…) Bezpieczeństwo jest warunkiem kluczowym dla rozwoju Polski. Żeby Polska była bezpieczna, Wojsko Polskie musi być silne. Żeby Wojsko Polskie było silne, musi być liczne i dobrze uzbrojone. Chodzi o to, żeby odstraszyć agresora, chodzi o to, żeby agresor nie przekroczył granic Rzeczypospolitej, żeby Polski nie zaatakował – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak podczas uroczystości ślubowania uczniów klas mundurowych na Górze św. Anny.

W niedzielę szef MON wziął udział w uroczystym ślubowaniu uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach. 30 kadetów z rąk wicepremiera M. Błaszczaka otrzymało także akty pasowania.

W uroczystości udział wziął również wiceminister M. Ociepa. Obecne były Rodziny kadetów oraz ich koledzy z Rybnika, którzy uczęszczają do klas objętych programem Oddziałów Przygotowania Wojskowego. W pięciu szkołach na terenie województwa opolskiego działa osiem klas wojskowych, w których uczy się blisko 200 kadetów. Łącznie w całej Polsce w ponad 750 klasach wojskowych w 265 szkołach uczy się niemal 20 tys. uczniów. Dla młodzieży szkolnej zainteresowanej służbą wojskową resort prowadzi trzy programy: Oddziały Przygotowania Wojskowego, Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe oraz CYBER.MIL z klasą – klasy o profilu cyberbezpieceństwo i technologie informatyczne.

Odnosząc się do historii miejsca, gdzie kadeci składali ślubowanie – Góry św. Anny, szef MON przypomniał, że w tym miejscu ponad 100 lat temu powstańcy śląscy toczyli bitwę o przynależność tych ziem do Polski.

Wicepremier poinformował także, że Pomnik Czynu Powstańczego już wkrótce zostanie odnowiony.

Ten pomnik będzie zmodernizowany, będzie poddany rewitalizacji. Całe to miejsce zostało powierzone w opiece Wojsku Polskiemu, szczególnie 10. Brygadzie Logistycznej z Opola, a więc gospodarzem tego miejsca jest Wojsko Polskie. Dbając o to miejsce, żeby było ono godnie utrzymane, oddajemy także pamięć powstańcom śląskim

– zapowiedział szef MON.

Na zakończenie uroczystości wicepremier wraz z delegacją, wśród której byli kadeci Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach, złożył kwiaty przed Pomnikiem Czynu Powstańczego.

>>> GALERIA – Ślubowanie klas mundurowych na Górze św. anny

***

Podczas wizyty na Opolszczyźnie wicepremier M. Błaszczak wziął udział w obchodach 10-lecia Collegium Nobilium Opoliense.

Zacznę od gratulacji, bo to już 10 lat, odkąd działa Collegium Nobilium Opoliense funkcjonuje, działa i kształci młodych ludzi. Ci młodzi ludzie podejmują później wyzwania w życiu społecznym. Są liderami politycznymi i działaczami samorządu, są naukowcami i biznesmanami, ale także są żołnierzami Wojska Polskiego. Jestem o tym przekonany, że ta inicjatywa będzie rozwijać się w przyszłości, czego osobiście życzę

– zaznaczył w swoim wystąpieniu szef MON.

Collegium Nobilium Opoliense a jedna ze szkół liderów w Polsce. Z oferty szkoły korzystają uczniowie, studenci i absolwenci uczelni także spoza regionu.

Szef MON zachęcał absolwentów uczelni do służby w Wojsku Polskim.

Istotnym broma kształtowanie postaw patriotycznych. Kształtowanie postaw wobec Ojczyzny i wobec innych. Para bromear zadanie, któremu sprzyjamy organizując i rozwijając tego rodzaju przedsięwzięcia. Z wielką otwartością witam absolwentów takich uczelni w Wojsku Polskim. Moje starania dotyczą rozwijania Wojska Polskiego. Zawsze zachęcam i będę zachęcał do tego, żeby wstępować do Wojska Polskiego

– powiedział wicepremier.

Wicepremier M. Błaszczak oraz wiceminister M. Ociepa podczas uroczystości wręczyli absolwentom uczelni wyróżnienia i dyplomy ukończenia „Szkoły Liderów”.

OSI MIL