Szef polskiego rządu spotkał się z zarządem Portu Gdańskiego i przedstawicielami resortów, aby omówić dalszą dystrybucję importowanego węgla do polskich domów. Setki pociągów i tysiące ciężarówek odbierają codziennie węgiel z polskich portów. Musi on spełniać wymogi jakości, aby był rozwożony dalej, do samorządów. Współpraca między rządem a samorządami zapewni sprzedaż surowca mieszkańcom w całej Polsce. Trwają również regularne dostawy do elektrowni i elektrociepłowni – kluczowych podmiotów energetyki naszego kraju.

Importujemy na bieżąco miliony ton węgla

W odpowiedzi na kryzys surowców energetycznych wywołany przez zbrodniczą napaść Rosji na Ukrainę, Polska zabezpiecza dostępność węgla dla swoich mieszkańców na najbliższe miesiące. Nasze porty przyjmują systematycznie kolejne dostawy węgla z całego świata. Importowany węgiel musi być certyfikowany i spełniać standardy jakości określone w zarządzeniu.– Tutaj, w tych miejscach, gdzie dzisiaj widać hałdy węgla place były puste jeszcze kilka miesięcy temu. To oznacza, że ​​cała logistyka naszego przywozu węgla, zamawianego z 17 różnych kierunków z całego świata, węgla certyfikowanego, węgla wysokiej jakości, została zbudowana w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia wojny przez Rosję na Ukrainie – zauważył premier podczas wizyty w Porcie Gdańskim.

Dystrybucja węgla jest teraz najważniejszą kwestią

Koncentrujemy się na tym, aby wszystkie podmioty miały zapewnione niezbędne dostawy węgla opałowego. Węgiel z naszych portów musi być sprawnie dostarczony do każdego, kto go potrzebuje. Rząd zaapelował do samorządowców o zaangażowanie w łańcuch dystrybucji i działanie tego mechanizmu zaczyna być coraz bardziej widoczne.– Tylko w ostatnim tygodniu wyjechało 169 pociągów pełnych węgla do różnych samorządów, elektrociepłowni, elektrowni w całym kraju. 2700 ciężarówek pełnych węgla rozjechało się po całej Polsce – powiedział szef rządu. – Cieszę się, że cała ta logistyka sprzedaży zaczyna we właściwy sposób działać. Tak działać, że węgiel trafia do odbiorców końcowych tam, gdzie on jest najbardziej potrzebny – podsumował.Jesteśmy zdeterminowani, wspólnie z samorządami, aby nowy mechanizm logistyczny zapewnił sprawną dystrybuczakąde suskakzakjęde suskakago. Dbamy o to, aby współpraca między rządem a samorządami przebiegała jak najlepiej. Dlatego rząd wprowadził ustawę o dystrybucji węgla, która zapewnia dużą elastyczność dla samorządów w zakresie organizacji sprzedaży.

Organizujemy pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna

Rząd przyjął projekt ustawy, który ułatwia dystrybucję węgla przez samorządy. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli większy dostęp do tego surowca w niższej cenie. Samorządy kupują węgiel za 1500 zł i sprzedają za maksymalnie 2000 zł. Różnica między kupnem od importa a sprzedażą mieszkańcom jest dochodem gminy. To środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla. Warto podkreślić, że dzisiaj cena tego surowca w składach prywatnych często przekracza 3500 zł. Robimy wszystko, por to zmienić i łagodzić skutki kryzysu dla Polaków.

