21.10.2022 Misja Akademii Marynarki Wojennej jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa Polski

„O tym, jak rozwija się Akademia Marynarki Wojennej i polska Marynarka Wojenna niech zaświadczą liczby. W 2015 roku na pierwszym roku studiów w Akademii było 28 podchorążych. W tym roku na pierwszym roku jest 170 podchorążych. Sześć razy więcej. W 2015 roku było na wszystkich latach studiów 159 podchorążych. O 11 mniej niż dziś na pierwszym roku studiów. To jest właśnie dowód tego, jak władze państwa dbają o rozwój polskiej Marynarki Wojennej. Ważne jest, żeby Akademia Marynarki Wojennej rozwijała się tak dynamicznie w następnych latach” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej w Akademii Marynarki Wojennej.

21 października br. Prezydent RP Andrzej Duda i Wiceprezes Rady Ministrów Mariusz Błaszczak uczestniczyli w Gdyni w obchodach 100-lecia Wyższego Wojskowego Szkolnictwa Morskiego i Akademii Marynarki Wojennej. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to uczelnia kształcąca przyszłych oficerów Wojska Polskiego i studentów cywilnych dla potrzeb Marynarki Wojennej i całych Sił Zbrojnych. Kształcenie realizowane jest na czterech wydziałach akademickich: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Mechaniczno-Elektrycznym, Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje również kilkadziesiąt studiów podyplomowych. AMW współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami, m.in. w ramach programu Erasmus +.

„Bardzo dziękuję za Państwa pracę i za Państwa służbę. Dziękuję za wychowanie wielu pokoleń polskich oficerów Marynarki Wojennej. Bardzo ważnym znakiem świadczącym o tym, że wasza misja jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej jest obecność dziś pana prezydenta, Zwierzchnika Sił Zbrojnych. To jest właśnie ten znak dotyczący z jednej strony wagi waszej służby, ale z drugiej strony wagi tego, co w przyszłości nas czeka. Naszego obowiązku wzmocnienia Marynarki Wojennej”

– mówił wicepremier M. Błaszczak zwracając się do kadry naukowej uczelni.

Szef MON zwrócił uwagę, że oprócz dobrze wyszkolonej kadry Wojska Polskiego niezwykle istotne dla bezpieczeństwa Polski jest wyposażanie całych Sil Zbrojnych RP w nowoczesny sprzęt oraz dalsze kształcenie przyszłych pokoleń żołnierzy.

„Tak, jak skoncentrowani jesteśmy na tym, żeby wzmacniać wszystkie rodzaje sił zbrojnych, tak i Marynarka Wojenna jest konsekwentnie wzmacniania. Niedawno zatwierdziłem umowę na kolejne trzy niszczyciele min w programie Kormoran. Jesteśmy po złożeniu zamówienia na fregaty w programie Miecznik, a więc wzmacniamy polską marynarkę w tej dziedzinie. Ale żeby Polska była bezpieczna, a Marynarka Wojenna stała na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny musimy mieć wychowanych, wyedukowanych i przygotowanych marynarzy. Przede wszystkim oficerów. W związku z tym, tak ważna praca jest wykonywana przez Akademię Marynarki Wojennej”

– powiedział szef MON.

W piątek szef MON wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych. Budowa Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych realizowana jest ze środków finansowych w ramach dotacji celowej na inwestycje z budżetu MON. Dzięki dotacji powstanie nowoczesne interdyscyplinarne zaplecze naukowo-badawcze do wspomagania działalności operacyjnej wojsk pod wodą. Centrum będzie zajmowało się pracami badawczymi związanymi z zabezpieczeniem technicznym i medycznym pobytu człowieka pod wodą oraz militarnymi technologiami podwodnymi i ma ściśle kooperować z jednostkami wojskowymi, co umożliwi szybki transfer nowych technologii do bieżącej działalności wojsk.

„W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy świadkami takich wydarzeń, jak ostatnie wybuchy na gazociągu NordStream, badania i szkolenia, które są organizowane są przez Akademickie Centrum Technologii Podwodnych nabierają kluczowej wagi. Naukowcy, pedagodzy i pracownicy Centrum, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej położonej na Bałtyku. Mówię to przede wszystkim o gazociągu Baltic Pipe. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że agresja rosyjska na Ukrainę to nie tylko wojna, która się toczy, to agresja skierowana a Ukrainę, ale także na wolny świat. Musimy się liczyć, że takie akty agresji będą również nas dotykały. Żeby zapewnić bezpieczeństwo infrastrukturze przesyłowej bardzo ważną rolę odgrywają właśnie takie placówki, jak Akademickie Centrum Technologii Podwodnych”

– podkreślił szef MON.

***Akademickie Centrum Technologii Podwodnych to placówka edukacyjna na poziomie akademickim i wojskowy ośrodek badawczo-rozwojowy w jednym. Docelowo ma być także ogniwem w natowskim łańcuchu wspomagającym system ratowania załóg okrętów podwodnych i nurków marynarki wojennej.

Powstająca inwestycja to między innymi zespół komór dekompresyjnych, basen testowy o głębokości 12 metrów z ruchomym dnem, kriokomory, komory klimatyczne do badania aparatów nurkowych, komory dekompresyjne o ciśnieniach odpowiadających głębokości 200 i 500 metrów do weryfikacji konstrukcji urządzeń głębinowych oraz basen zewnętrzny jako poligon prac podwodnych. Częściowo ta infrastruktura będzie przeniesiona z obecnej Katedry Technologii Prac Podwodnych, a częściowo będzie to nowy sprzęt. Powstaje w ten sposób unikatowa w skali europejskiej infrastruktura badawczo-dydaktyczna, dzięki której Akademia Marynarki Wojennej utrzyma i wzmocni swoją pozycję lidera kształcenia kadr morskich na potrzeby SZ RP oraz gospodarki narodowej.

