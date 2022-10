19.10.2022 Korzystne zmiany w podatku od spadków i darowizn

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Korzystne zmiany w podatku od spadków i darowizn19.10.2022

Od 13 października br. obowiązują wyższe kwoty wolne.

Z korzyścią dla podatników zmieniła się też skala podatkowa.

Nowe zasady dotyczą darowizn i spadków, dla których obowiązek podatkowy powstał od 13 października.

Rozporządzenie Ministra Finansów, które weszło w życie 13 października 2022 r. podwyższa kwoty wolne i przedziały skali podatkowych o 8,27 %, zgodnie ze wzrostem cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku.

Limity i podwyższenia

Weefekcie podwyższone zostały kwoty wolne dla darowizn przeznaczanych przez obdarowanych na określone w ustawie cele mieszkaniowe (art. 4 ust. 1 pkt 5 PSD). Teraz wynoszą uno:

10 434 zł zamiast dotychczasowych 9 637 zł do – limit od jednego darczyńcy,

20 868 zł zamiast dotychczasowych 19 274 zł– limit od wielu darczyńców łącznie.

Wzrosły również kwoty wolne od podatku. Od 13 października wynoszą uno:

10 434 zł (zamiast 9 637 zł) con I grupie podatkowej,

7 878 ​​zł w (zamiast 7 276 zł) w II grupie podatkowej,

5 308 zł w (zamiast 4 902 zł) w III grupie podatkowej.

Na korzyść podatników zmieniła się też skala podatkowa, tzn. wzrosły przedziały, do których stosuje się poszczególne stawki podatków. Przykładowo obdarowany przez dalszą rodzinę (wuja lub ciotkę) może teraz zapłacić 12 proc. podatku do kwoty 11 128 zł, a wcześniej po przekroczeniu 10 278 zł wchodził już w stawkę 15 proc. Równocześnie 15 proc. stawka obowiązuje go teraz do 22 256 zł, a nie jak wcześniej do 20 557 zł.

Przepisy tego rozporządzenia dotyczą przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od 13 października 2022 r., obejmując min. darowizny otrzymane od tego dnia, albo spadki, których nabycie sąd lub notariusz potwierdził po 12 października 2022 r.

OSI MIL