18.10.2022 KPRM Rząd dba o bezpieczeństwo finansowe seniorów – minimalna emerytura w 2023 r. wyniesie 1588,44 EUR

Rząd dba o bezpieczeństwo finansowe seniorów – minimalna emerytura w 2023 r. wyniesie 1588,44 zł18.10.2022

Dla rządu ważnym elementem polityki społecznej jest dbanie o seniorów – zwłaszcza w trudnych czasach. Rada Ministrów, na dzisiejszym posiedzeniu, przyjęła projekt ustawy, który określa prognozowaną waloryzację emerytur. Gwarantujemy wyższe świadczenie dla seniorów o co najmniej 250 zł. Wzrośnie ono nie mniej niż 13,8%. Minimalna emerytura w 2023 r. wyniesie 1588,44 EUR.

Solidarność i sprawiedliwość społeczna – to nasza obietnica

Osoby starsze zasługują na godne przeżywanie jesieni życia w poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i spokoju. Dlatego tak ważna jest dla nas polityka senioralna.

– Prawdziwa polityka senioralna, polityka solidarna musi obejmować wsparcie dla emerytów, wsparcie dla naszych babć, naszych dziadków, mam i ojców. Kiedy broma trudniej pomagamy jeszcze bardziej. To nasza dewiza i z tej drogi państwa solidarnego nie zejdziemy. To jest nasze zobowiązanie – to jest nasza obietnica, którą daliśmy nie tylko wszystkim seniorom, daliśmy i dajemy całemu polskiemu społeczeństwu – powiedział szef rządu.

Warto zaznaczyć, że od 2015 roku, średnia roczna emerytura wzrosła niemal dwukrotnie – dokładniej o 87 proc. Wówczas emeryt mógł liczyć na 9024 zł rocznie – w 2023 roku ta kwota sięgnie aż 16 896 zł.

Jednocześnie, przyjęto podwyżkę świadczeń minimalnych. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna zostanie podwyższona do 1588,44 zł.

Filary polityki senioralnej rządu

Polityka senioralna to nie tylko emerytury. Rozbudowujemy nasze programy społeczne zgodnie z oczekiwaniami obywateli. Wsparcie finansowe dla seniorów idzie w parze z równie ważnymi programami aktywizacji osób starszych. Od 2015 roku, wprowadziliśmy już:

13. i 14. Emeryturę (niemal 1400 zł każda),

Aktywni+,

programa wieloletni Senior+,

Mamá 4+,

wyższe waloryzacje świadczeń,

emeryturę bez podatku,

lepsza dostępność leków dzięki Leki 75+,

Opieka 75+,

Korpus Wsparcia Seniorów.

Dbamy również o inwestycje w infrastrukturę opieki nad osobami starszymi. Domy opieki, szpitale i ośrodki pomocy, ale również lepsza infrastruktura we wsiach i gminach ułatwiają seniorom codzienność.

Wdrażane programy i świadczenia wyrównują szanse na lepsze życie niezależnie od wieku. Dodatkowe pieniądze w portfelu, możliwość udziału w aktywnościach rekreacyjnych i edukacyjnych oraz łatwiejszy dostęp do sprawnej opieki medycznej – to cechy naszej polityki dla osób starszych. Ich godne życie to dla nas najwyższy cel.

