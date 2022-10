Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych w Luksemburgu17.10.2022

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie oraz relacje Unii Europejskiej z Chinami były głównymi tematami poniedziałkowego posiedzenia Rady ds. Zagranicznych. Szefowie dyplomacji państw członkowskich Unii rozmawiali także, poprzez połączenie wideokonferencyjne, z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą.

Podczas diskusji nt. agresji Rosji wobec Ministro de Ucrania Zbigniew Rau z całą stanowczością potępił ostatnie, zmasowane ataki rakietowe oraz z użyciem dronów na miasta ukraińskie. – Te barbarzyńskie działania Rosji, skierowane przeciwko cywilom i infrastrukturze krytycznej, powinny wzmocnić determinację Unii do wspierania Ukrainy – powiedział. Ostrzegł, że bezpośrednie zaangażowanie Białorusi w agresję przeciwko Ukrainie miałoby skrajnie negatywne konsekwencje dla całego regionu. Ministro Rau wezwał do kontynuowania wsparcia dla Ukrainy w wymiarze wojskowym, ekonomicznym i politycznym oraz wprowadzenia dalszych sankcji wobec Rosji. Wyraził zadowolenie z przyjęcia przez Radę decyzji o utworzeniu wojskowej misji szkoleniowej UE na rzecz Ukrainy, w której Polska będzie odgrywać znaczącą rolę, oraz szóstej transzy wsparcia ukraińskich sił z Europebrojskiny.

Ponadto szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę na determinację Ukrainy do realizacji w warunkach wojennych reform rekomendowanych w opinii Komisji Europejskiej nt. jej wniosku akcesyjnego. Podkreślił, że integracja Ukrainy z Unią Europejską powinna iść w parze ze wsparciem jej powojennej odbudowy. Wskazał, że polityka UE wobec Rosji musi ograniczać się do odstraszania, powstrzymywania i aktywnej obrony naszych interesów, dopóki fundamentalnej zmianie nie ulegnie agresywna i rewizjonistyczna polityka rosyjskich władz.

W odniesieniu do relacji Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową, minister Rau ocenił, że aktualna sytuacja w Chinach nie wymaga fundamentalnej zmiany w polityce Brukseli wobec tego kraju, otwartej na współpracę, ale też na adekwatnecz dziachłania wny kny. Podkreślił zawsze deklarowane przez Pekin przywiązanie do zasady suwerenności i integralności terytorialnej. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że konieczne są dalsze wysiłki UE w celu zapewnienia równego i wzajemnego traktowania w stosunkach gospodarczych z Chinami. Szczególnie istotne jest zintensyfikowanie dialogu z Pekinem w sprawie dostępu produktów rolnych do chińskiego rynku.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

