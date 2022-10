15.10.2022 Zamroziliśmy dla Polaków koszt energii elektrycznej na 2023 rok

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zamroziliśmy dla Polaków koszt energii elektrycznej na 2023 rok15.10.2022

W dobie globalnego kryzysu wspieramy Polaków i nie pozostawiamy ich samych sobie. Mrozimy cenę za energię w 2023 r. hacer 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych, hacer 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi i hacer 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej rodziny oraz rolników. Rada Ministrów przyjęła ustawę o zamrożeniu stawki za megawatogodzinę w wysokości 693 zł po przekroczeniu ustalonych limitów.

Zamrożenie na 2023 r. stawki za megawatogodzinę dla obywateli

Wywołana przez Rosję wojna na terenie Ukrainy spowodowała gwałtowny wzrost cen nośników energii elektrycznej w całej Europie. Na bieżąco przygotowujemy kolejne instrumenty, które wspierają bezpieczeństwo polskich rodzin. Polska przedstawia najbardziej kompleksowy pakiet wsparcia przed kryzysem energetycznym. Mrozimy cenę za energię elektryczną:● do 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych, ● do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,● do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej rodziny oraz rolników.Z zamrożenia cen skorzysta każdy. Jeśli ktoś przekroczy limit, wówczas ustalamy maksymalną cenę na poziomie 693 zł/ MWh.

Przykładowe oszczędności dla obywateli

Emeryt

Senior zużywa średnio 1100 kWh rocznie. W 2022 r. jego rachunki będą wynosiły łącznie 771,1 zł. W przyszłym roku bez rządowego zamrożenia cen zapłaciłby 1690,7 zł. Po wprowadzeniu ustawy jego rachunki w 2023 r. pozostaną na tym samym poziomie co w tym roku.

Młoda para

Dwie osoby zużywają rocznie 1600 kWh i mieszczą się w limicie zamrożenia stawki do 2000 kWh. Dzięki temu w następnym roku zupełnie nie odczują podwyżek cen za energię elektryczną. W 2023 r. zapłacą tyle samo co w 2022 r., czyli około 1121,6 zł.

Rodzice z jednym dzieckiem

W tym roku rodzina z dzieckiem zapłaci 1402 zł za prąd. Pomimo pronóstico na 2023 r. w wysokości 3074 zł, ich przyszłoroczny rachunek wyniesie tyle samo co w 2022 r. Na zamrożeniu cen energii zaoszczędzą ponad 1600 zł. Trzyosobowe gospodarstwo domowe będzie miało również zamrożoną stawkę za energię elektryczną do 2000 kWh.

Małżeństwo z dwójką dzieci

W 2022 r. rodzice z dwójką dzieci zapłacą około 1682 zł za energię elektryczną. W następnym roku 1832,8 zł – zamiast 3688,8 zł. Oszczędność czteroosobowej rodziny wyniesie zatem aż 1856 zł. Po przekroczeniu limitu ustalona została maksymalna stawka na poziomie 693 zł za 1000 kWh. Z zamrożenia stawki na energie elektryczną skorzysta każdy Polak.

