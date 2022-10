15.10.2022 Proyecto “Trenuj z wojskiem” to odpowiedź na zainteresowanie szkoleniami

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Projekt „Trenuj z wojskiem” jest odpowiedzią na zainteresowanie cywili szkoleniami m.in. z udzielania pierwszej pomocy medycznej, obsługi broni i umiejętności przetrwania w terenie – powiedział w Morągu wicepremier Mariusz Błaszczak.

W sobotę szef MON spotkał się z w Morągu z ochotnikami, którzy biorą udział w szkoleniu wojskowym w ramach rozpoczętego 8 października br. projektu „Trenuj z wojskiem”.Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie w każdy weekend października i listopada organizują dla ochotników bezpłatne, jednodniowe szkolenia wojskowe.

W 17 jednostkach wojskowych na terenie całej Polski wojskowi instruktorzy uczą podstaw: posługiwania bronią, strzelania, walki wręcz, przetrwania w trudnych warunkach, nawigowania w terenie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i ostrzału oraz wielu innych umiejętności. Szkolenie ma uczyć właściwych nawyków na wypadek zagrożenia i kryzysu oraz podnosić poziom bezpieczeństwa i pewności siebie. Podczas szkolenia jednostki zapewniają wyżywienie i ubezpieczenie.

Mamy bardzo wiele zgłoszeń, z czego się bardzo cieszę i bardzo za to dziękuję. W sumie w ciągu dwóch sobót, a więc w ubiegłym tygodniu i dziś, tysiąc osób będzie miało możliwość zapoznania się z zagadnieniami związanymi z obronnością i bezpieczeństwem. To są bardzo podstawowe zasady

– powiedział wicepremier M. Błaszczak.

15 października szkolenia w ramach projeku „Trenuj z wojskiem” odbywają się w Toruniu, Hrubieszowie, Morągu i Warszawie.

Jak zaznaczył szef MON szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych na terenie całej Polski mają być pierwszym krokiem do zapoznania się z wojskowym rzemiosłem.

Chcemy, żeby ci wszyscy, którzy się zgłaszają, mieli sposobność zapoznania się z obsługą broni, żeby mogli nauczyć się podstawowych zasad związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, żeby mogli także poznać te umiejętności, które stanowią o przetrwaniu w terenie, a więc na przykład uzdatnianie wody, czy rozpalanie ogniska

– powiedział minister.

W związku z dużym zainteresowaniem Polaków tym projektem, minister M. Błaszczak poinformował, że będzie on w przyszłości kontynuowany.

Sądzę, że tak duże zainteresowanie jest wyrazem tego, że nasza odpowiedź na zapotrzebowanie jest właściwa. Będziemy w kolejnych jednostkach organizować tego rodzaju szkolenia. Tak, żeby w każdym garnizonie wojskowym tego rodzaju trening był zorganizowany

– zapowiedział wicepremier M. Błaszczak.

