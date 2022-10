15.10.2022 Czołgi K2 będą stacjonować w Braniewie. To efekt dużych nakładów na modernizację

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Słyszę takie głosy opozycji, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększa nakłady na modernizację wtedy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. A broma kłamstwo, a broma nieprawda. Posłużę się tu liczbami. Otóż ​​wydatki na modernizację Wojska Polskiego w 2009 r. wyniosły 3,3 mld. W ubiegłym roku, jeszcze przed napaścią Rosji na Ukrainę było to 12,8 mld. Prawie cztery razy więcej. W tym roku zwiększyliśmy nakłady, w przyszłym nakłady jeszcze zwiększymy. Dlatego, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo jest priorytetem. Mi nie likwidujemy jednostek wojskowych, ale powołujemy nowe jednostki wojskowe do życia bądź odtwarzamy – mówił w Braniewie Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej.

W sobotę szef MON uczestniczył w Braniewie w pikniku „Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna”. Było to kolejne wydarzenie w ramach inicjatywy MON – spotkań z mieszkańcami polskich miast, w których powstaną nowe jednostki wojskowe lub gdzie trafi nowy sprzęt.

– Jestem w Braniewie, żeby przekazać Państwu dobrą wiadomość. Żołnierze z 9. Brygady Kawalerii Pancernej już niedługo będą mieli nowy sprzęt. Będą a koreańskie czołgi K2

– poinformował wicepremier podczas spotkania z mieszkańcami.

Wicepremier podkreślił, że są to bardzo nowoczesne czołgi, które zostały opracowane i wdrożone do produkcji w XXI w. Wyraził przy tym przekonanie, że czołgi K2 będą świetnie współpracowały z czołgami ABRAMS, które trafią na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej.

W trakcie pikniku zorganizowanego w Braniewie można było zobaczyć sprzęt wojskowy – m.in. czołg Leopard, przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad, wyrzutnię Langusta, moździerz Rak oraz transportery Rosomak. Zaprezentowano elementy wyszkolenia żołnierzy: pokazy walki wręcz, samoobrony czy szkolenie z udzielania pomocy przedmedycznej. Na pikniku spotkać można było także wojskowych rekruterów, którzy zachęcali do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy terytorialnej służby wojskowej.

Szef resortu obrony przypomniał, że 16. Dywizja Zmechanizowana, w ramach której funkcjonuje 9. Brygada Kawalerii Pancernej, to dywizja, która dba o bezpieczeństwo północno-wschodniej części naszego kraju. Zapewnił, że czołgi K2 będą stanowiły świetną broń odstraszającą agresora.

– Żyjemy w trudnych czasach, Rosja zaatakowała Ukrainę, próbuje odtworzyć imperium, a zawsze takie próby były groźne dla Polski

– powiedział M. Błaszczak.

Trwa proces rozwoju i dozbrajania 16. Dywizji Zmechanizowanej. Docelow dywizja będzie liczyła cztery brygady. Jeszcze w tym roku 10 czołgów K2 trafi do Morąga, a 24 armatohaubice K9 trafi do pułku artylerii w Węgorzewie. Szef MON zapowiedział, że w Ostródzie będzie stacjonował batallion czołgów, który będzie częścią 20. Brygady Zmechanizowanej działającej w ramach dywizji. Jednostka zostanie uzbrojona w południowokoreańskie czołgi K2 Black Panther (w lipcu podpisano umowę ramową z koncernem Hyundai Rotem na dostawę docelowo 1000 czołgów K2 dla Polski).

Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił także jak ważna jest budowa silnego, licznego i dobrze wyposażonego Wojska Polskiego.

– Naszym zadaniem jest niedopuszczenie do tego, żeby wojna doszła do Polski. Robimy wszystko, aby odstraszyć przeciwnika. Budujemy silne Wojsko Polskie. Liczne i wyposażone w nowoczesną broń. Jesteśmy dumni, że rozwija się 16. Dywizja Zmechanizowana w Braniewie. Dziękuję także żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy służą w tym województwie

– podkreślił szef LUN.

Wicepremier mówił również o ustawie o obronie Ojczyzny, która wprowadziła m. in. nowe formy służby wojskowej.

– Mamy zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową oraz nową – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. (…) Zachęcam wszystkich, aby służyć w Wojsku Polskim, bo to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa

– podkreślił wicepremier.

***

16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana składa się z siedmiu jednostek wojskowych: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 15. Brygada Zmechanizowana, 20. Brygada Zmechanizowana, 11. Pułk Artylerii, 15. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Przeciwlotniczy. Wśród tych jednostek wyróżnia się 15. BZ – współpracuje z batalionową grupą bojową NATO, rozmieszczoną w rejonie Orzysza i Bemowa Piskiego (NATO eFP). Od 2 grudnia 2019 roku dowództwo 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej funkcjonuje w Olsztynie. Dywizja ma za zadanie bronić wschodniej i północnej części Polski. Stanowi ważny elemento systemu obronnego kraju.

