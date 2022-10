14.10.2022 Polskie PATRIOTY już w służbie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Mamy a. Polskie PATRIOTY są już integrowane. Przystępujemy do działań, których rezultatem będzie stworzenie wielowarstwowego systemu obrony przeciwpowietrznej, przeciwlotniczej. Po 4 latach pracy nasze wysiłki zakończyły się właśnie w ten sposób. Dziś każdy z nas może zobaczyć wyrzutnie, radary, może zobaczyć cały system. Pewien ważny elemento tego systemu nie jest tak z pozoru widoczny, ale jest niezwykle istotny. Broma sercem tego systemu. Chodzi tu o system kontroli pola walki IBCS, który gwarantuje sieciocentryczność. Średnia warstwa a PATRIOTA. Warstwa niższa a NAREW, najniższa a są zestawy PIORUN uzupełniane poprzez zestaw artyleryjsko-rakietowy PILICA. Wszystkie te działania sprowadzają się do osiągnięcia jednego zasadniczego celu – zapewnienia bezpieczeństwa nad polskim niebem – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Toruniu.

14 października w Toruniu, Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, obserwował testy polskich PATRIOTÓW i pozostałych elementów systemu obrony powietrznej średniego Wiszasięgu.

Bardzo dziękuję panu prezydentowi, za to, że dziś przyjechał tu do Torunia, bo to jest wydarzenie historyczne. Nigdy w naszej historii nie mieliśmy takich możliwości, jeżeli chodzi o naszą obronność. Para bromear wydarzenie przełomowe. Naszym celem jest bezpieczeństwo Polski. Zapewniam, że będziemy konsekwentnie realizować kolejne etapy prac związanych z zamówieniem kolejnych baterii PATRIOT. Złożyliśmy już zapytanie ofertowe w tej sprawie, a także będziemy pracowali na rzecz tego, żeby ten system uzupełniać, żeby był on jak najbardziej spójny

– powiedział wicepremier M. Błaszczak.

Przyjęcie i wdrożenie systemu WISŁA do Sił Zbrojnych RP odbywa się w ramach procediry SICO (System Integration Checkout). W ramach tego procesu polskie i amerykańskie zespoły przeprowadzają inwentaryzację dostaw i realizują finalny montaż sprzętu wojskowego oraz dokonują pierwszego uruchomienia i testów poprawności funkcjonowania systemu.

Szef MON podkreślił, że budowa zintegrowanego systemu obrony powietrznej jest możliwa dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi i wysiłkowi krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Niewątpliwie nie odnieślibyśmy tego sukcesu, gdyby nie bardzo dobra współpraca z partnerami amerykańskimi oraz brytyjskimi, bo ten system średniej warstwy jest systemem amerykańskim. System warstwy niższej jest systemem z wykorzystaniem brytyjskich rakiet, natomiast ten system warstwy najniższej to typowo polski system PIORUN. Ale w każdym z tych poziomów są elementy wyprodukowane przez polski przemysł zbrojeniowy, czy to na licencji amerykańskiej, czy np. ciężarówki, które są produkowane przez polską firmę JELCZ. Stworzyliśmy unikalne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie

– zaznaczył ministro obrony.

W ramach SICO zostaną sprawdzone wszystkie dostarczone elementy, tj. min radary AN/MPQ-65, elektrownie polowe EPP, kabiny ECS/RIU (Engagment Control Station/Radar Interface Unit), wyrzutnie M903A2 i pociski rakietowe PAC-3MSE, kontenery startowe dla rakiet szkolnych, sprzęt kryptograficzny, ciągniki siodłowe specjalne transportry, CSS 8×8 specjalne TS EPP (Plan de Energía Eléctrica), transporte TS LRPT (Transportador de Piezas de Reparación Grandes) oraz samochody transportowo-załadowcze GMT, stanowiska dowodzenia S-280, czy radiolinie IFCN.

Wydawałoby się niemożliwe – un jednak. W 2018 roku pan minister Mariusz Błaszczak podpisywał umowę z USA na sprzedaż – wykonanie – pierwszej części systemu PATRIOT dla Polski, czyli, jak mówimy w Polsce, pierwszego elementu naszego wielowarstwowego, interoperacyjnego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej – systemu Wisła, który będzie zintegrowany z systemami : Pilica y Narew

– zaznaczył Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.

OSI MIL