14.10.2022 Blisko 5 mld zł dla samorządów na rozwój stref przemysłowych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Blisko 5 mld zł dla samorządów na rozwój stref przemysłowych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych14.10.2022

Zależy nam na wzmacnianiu stref ekonomicznych, które mają wpływ na rozwój regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego piątą edycję Rządowego Program Inwestycji Strategicznych skierowaliśmy do samorządów na rozwój stref przemysłowych. Do gmin, powiatów i województw trafi blisko 5 mld zł.

Blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych

Tę edycję skierowaliśmy do samorządów, które na swoim obszarze rozwijają strefy przemysłowe. Chcemy wzmacniać ten obszar gospodarki, który ma wpływ na rozwój regionów. Nabór wniosków trwał od 21 czerwca 2022 r. hacer 26 lipca 2022 r.

Składane wnioski mogły dotyczyć 4 observaciones:

budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;

budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;

budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;

budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

Wspieramy budżety samorządów

Piąta edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych cieszyła się dużym zainteresowanie. Z pośród wielu wniosków, 52 inwestycje otrzymają bezzwrotne dofinansowanie.

Do gmin, powiatów i województw, z budżetu państwa, trafi łącznie blisko 5 mld zł. To pieniądze, które samorządy przeznaczą na rozwój stref przemysłowych. Para szczególnie ważne por przyciągnąć nowe inwestycje w regionie, rozwinąć eksport i stworzyć nowe miejsca pracy.

Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego samorządu wynosi 2 proc.

Poznaj wyniki piątej edycji!

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Para programar kompleksowego wsparcia samorządów. Rządowe środki dla miast, gmin, powiatów i województw dają szanse na kolejne inwestycje, które przyśpieszą rozwój całego kraju. Współpraca rządu i samorządu daje możliwość prowadzenia nowych inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców.

Programa realizowany broma przy współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji na stronie BGK.

Material

Wyniki V edycji Rządowego Programu Inwestycji StrategicznychWyniki​_V​_edycji.pdf 0.42MB

