14.10.2022 Bruksela Państwa Grupy B9 solidarne w zapewnieniu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO

Rozmawialiśmy na temat sytuacji na wschodniej flance NATO, na temat wprowadzenia w życie postanowień ze Szczytu w Madrycie, wymienialiśmy nasze informacje, dzieliliśmy się wiedzą na temat sytuacji na Ukrainie. Chcę bardzo mocno podkreślić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zapewnieniu bezpieczeństwa na wschodniej flance, stąd też podziękowałem Lloydowi Austinowi za obecność wojsk amerykańskich w Polsce, za to, że siły amerykańskie są stale obecne w naszym kraju – powiedział Mariusz Błaszczak wicepremier-minister obrony narodowej podczas spotkania szefów resortów obrony państw Grupy B9 w Brukseli.

14 października, szef MON wziął udział w posiedzeniu ministrów obrony Grupy B9 z udziałem Sekretarza Obrony USA oraz Sekretarza Generalnego NATO, które było poświęcone sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, wsparciu dla Ukrainy oraz modernizacji sił zbrojnych.

Polska, wraz z Rumunią współprzewodniczy współpracy w formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki zainicjowanym w 2014 r.

Wicepremier podkreślił zaangażowanie wojsk amerykańskich w bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO:

„Chodzi tu o Dowództwo V Korpusu US Army, czyli wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. To z Polski, z Poznania wojska amerykańskie na całej wschodniej flance NATO są dowodzone, a więc to jest niewątpliwie nasz wspólny sukces. Zaprosiłem też sekretarza Austina do złożenia wizyty w Polsce. Oczekujemy na dobry termin, żeby rozmawiać na temat bezpieczeństwa na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego”

– powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak.

Szef MON mówił także o znaczącej pozycji Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego:

„Chciałbym jeszcze dodać, że pozycja Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim wzrasta, jest silniejsza, czego dowodem fakt, który być może nie wybrzmiał tak jak należy, polski generał, a więc przedstawiciel przy Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej gen. Adamczak objął funkcję dyrektora generalnego w wojskowym sztabie NATO, w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ze mną jest gen. Sławomir Wojciechowski, który pełni obowiązki, jest już przedstawicielem Polski przy NATO i przy UE, a więc to jest też bardzo ważny sygnał mówiący o tym, że rola Polski, szczególnie na wschodniej flance NATO, ale także w całym sojuszu Północnoatlantyckim wzrasta”

– mówił szef MON.

Piątkowe rozmowy dotyczyły również bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

“Przede wszystkim rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie; o tym, jakie wnioski płyną z wojny, która toczy się na Ukrainie, jakie wnioski płyną z napaści rosyjskiej na Ukrainę. Jednym z tych wniosków jest zapewnienie bezpieczeństwa jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną. Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie przypadkiem doszło do tych wydarzeń na Morzu Bałtyckim związanych z eksplozjami gazociągu Nord Stream”

– powiedział szef MON.

Wicepremier zaznaczył, że Polska należy w Sojuszu do grona ośmiu państw, które wydają na obronność ponad 2 proc. PKB:

„Należymy do ośmiu państw, które przekraczają skalę wydatków o ponad 2% PKB no i to jest oczywiście konsekwencja naszych starań związanych ze wzmacnianiem polskich sił zbrojnych, a więc dbamy o bezpieczeństwo przede wszystkim naszego kraju ale jesteśmy solidarni wobec sojuszników, stad tez nasz wkład w bezpieczeństwo na całej wschodniej flance NATO jest doceniony”

– podsumował wicepremier.

Format Dziewiątki Bukaresztańskiej, który obejmuje Polskę, Rumunię, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację, Czechy, Węgry oraz Bułgarię, został zainicjowany w 2014 r. Spotkania odbywają się na różnych szczeblach (prezydentów, ministrów spraw zagranicznych i obrony). Dziewiątka Bukaresztańska (B9) jest polsko-rumuńską inicjatywą służącą koordynacji stanowisk i wymianie poglądów państw regionu w dziedzinie bezpieczeństwa.

Aktywność B9 koncentruje się na sprawach związanych z zagrożeniami dla wschodniej flanki NATO, sposobach ich ograniczania i poszukiwaniem możliwości współpracy państw regionu w tym zakresie.

