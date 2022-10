Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przywitaliśmy nowego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów13.10.2022

Ministro Michał Dworczyk przekazał obowiązki Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Markowi Kuchcińskiemu. Premier Mateusz Morawiecki, podczas uroczystości w Kancelarii, podziękował dotychczasowemu Szefowi KPRM. Podkreślił jednocześnie, że minister Marek Kuchciński będzie najwłaściwszą osobą na to stanowisko ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę.

Na Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spoczywa wiele działań – koordynacyjnych, związanych z nowymi inicjatywami lub wdrażaniem nowych rozwiązań. Szczególnie jest to widoczne w ostatnim czasie, kiedy mierzymy się z różnymi kryzysami: na granicy z Białorusią, pandemią COVID-19 czy w związku z wojną na terenie Ukrainy.

Podsumowanie 5 lat pracy

Ministro Michał Dworczyk zwrócił uwagę na liczne zmiany, które wdrożyliśmy w KPRM w ciągu ostatnich 5 lat. Premier i jego Kancelaria stali się centrum koordynacji szeregu działań i projektów. KPRM, poza podstawową funkcją, jaką jest zapewnienie sprawnej pracy rządu, mierzyła się z licznymi wyzwaniami. Przykładem może być chociażby prowadzenie działań związanych z kampanią proszczepienną czy wojną na terenie Ukrainy.

– To, że był zawsze sprawnym urzędnikiem, sprawnym politykiem, który organizował rzeczywistość wokół nas, jest nie do przecenienia i chcę mu za to podziękować – szef polskiego rządu podkreślił dotychgałała Mistrasowe zaan.

Marek Kuchcinski – nowy Szef KPM

Nowy Szef KPRM podziękował za zaufanie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Podkreślił, że Kancelaria jest centrum, które koordynuje prace rządu. Wyzwaniem jest połączenie tych zadań z innymi wydarzeniami – minister Kuchciński przywołał wojnę na terenie Ukrainy.

– Chcę podziękować nowemu Szefowi KPRM za to, że podjął się tej trudnej roli – podkreślił szef polskiego rządu. Premier zwrócił uwagę na to, że w tej roli potrzebne jest i doświadczenie, i wiedza, co charakteryzuje ministra Kuchcińskiego.

Biograma ministra Marka Kuchcińskiego, nowego Szefa KPRM.

