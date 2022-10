13.10.2022 Premier w Otwocku o rządowych rozwiązaniach dla gmin i mieszkańców w kwestii dystrybucji węgla

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rosja z premedytacją wprowadziła Europę w stan kryzysu energetycznego. Wymaga on mobilizacji od całej administracji publicznej – rządu i samorządów. Konieczne jest stworzenie skutecznego mechanizmu dystrybucji węgla wśród obywateli. Chcemy, por gminy, które są najbliżej swoich mieszkańców, zajęty się tym zadaniem z naszą pomocą. Dzięki dopłacie z budżetu państwa, samorządy będą mogły kupić węgiel znacznie poniżej ceny rynkowej u importów – do 1500 zł za tonę. Efektem tego będzie lepszy dostęp do surowca i niższe ceny dla obywateli.

– Dyskutowaliśmy z samorządowcami o modelu dystrybucji węgla. Dzisiaj, poprzez nasze działania, wchodzimy z działaniem interwencyjnym, które ma doprowadzić do obniżki ceny węgla. Wszyscy potwierdzają możliwość realizacji tego zadania według modelu zaproponowanego przez rząd – powiedział premier po spotkaniu.

Zabezpieczenie dostaw węgla – najważniejsze założenia

Rząd pracuje nad projektem ustawy, który ułatwi dystrybucję węgla przez samorządy. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli większy dostęp do tego surowca, również w niższej cenie. Samorządy będą mogły kupić węgiel za 1500 zł i sprzedać za maksymalnie 2000 zł. Różnica, między kupnem od importara a sprzedażą mieszkańcom, jest dochodem gminy. To środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla. Warto podkreślić, że dzisiaj cena tego surowca w składach prywatnych często przekracza 3500 zł.

Dzięki proponowanym zmianom:

znacznie upraszczamy formalności,

gminy/spółki gminne będą mogły kupować węgiel znacznie poniżej ceny rynkowej u importów (PGE Paliwa, Węglokoks) – do 1500 zł brutto/tona,

importrzy będą mogli wystąpić z wnioskiem o rekompensatę w związku ze sprzedażą węgla gminie poniżej kosztów.

Gmina bedzie sprzedawać węgiel:

osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego,

w cenie nie większej niż 2000 zł brutto za tonę.

Tylko gospodarstwa domowe będą mógł skorzystać z preferenciajnego zakupu węgla od gminy. Będzie to możliwe na podstawie wniosku.

Propozycje rządu pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego

Dziś w Otwocku odbyło się kolejne z serii spotkań samorządowców z premierem Mateuszem Morawieckim. To kontynuacja dialogu i budowania wspólnej odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem energetycznym w całej Europie. Rozmowy dotyczyły rozwiązań w sprawie dystrybucji węgla i wysokich cen energii elektrycznej.

Podczas jednej z debat, samorządowcy pozytywnie zaopiniowali oba projekty ustaw zaproponowane przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Niższe ceny energii dla Polaków

Polska przedstawia najbardziej kompleksowy pakiet wsparcia dla gospodarki w Europie. Chronimy Polaków przed kryzysem energetycznym i dzięki proponowanym przez nas działaniom bezpośrednio wspieramy m.in. samorządy.

Rada Ministrów uzgodniła i zaproponowała na wtorkowym posiedzeniu maksymalną cenę za energię elektryczną m.in. dla samorządów w wysokości 785 zł/ MWh. Oznacza to ograniczenie podwyżki cen nawet o 70 proc. To duża ulga dla budżetów samorządowych i zapewnienie ciągłości ich usług dla swoich mieszkańców.

Mrozimy cenę za energię w 2023 r. :

– hacer 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

– hacer 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,

– do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Skorzysta z tego każdy, jeśli ktoś przekroczy limit, wówczas ustalamy maksymalną cenę za prąd na poziomie 693 zł/ MWh.

