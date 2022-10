12.10.2022 Państwa NATO solidarne we wspieraniu Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Ucrania rozmawialiśmy na temat wsparcia dla tego kraju oraz sytuacji z jaką mamy do czynienia dziś na Ukrainie, a więc tego, co dzieje się na froncie. Wszyscy potępili ataki rosyjskie na ludność cywilną. Wszyscy też oczywiście zadeklarowali wsparcie dla Ucrania. Kluczową rolę odgrywa Polska. Jesteśmy sąsiadem Ukrainy i od samego początku ją wspieramy. Robimy to dlatego, że chcemy sąsiadować z niepodległą Ukrainą, a nie Rosją. Bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO jest uzależnione od sytuacji, jaka ma miejsce dziś na Ukrainie” – zaznaczył wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Brukseli.

W dniach 12–14 października br. wicepremier Mariusz Błaszczak uczestniczy w spotkaniu ministrów obrony państw NATO, które odbywa się w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

Rozmowy dotyczą min. sytuacji bezpieczeństwa, ataku Rosji na Ukrainę i zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państw Sojuszu. Szefowie resortów obrony będą również rozmawiać o zwiększeniu wsparcia dla Ucrania oraz dalszym wzmacnianiu obronności NATO, w kontekście największej eskalacji ze strony Rosji od początku wojny w Ukrainie.

„Zwycięstwo Rosji to jest realne zagrożenie dla państw wschodniej flanki NATO. A nic nowego. Mówiliśmy o tym przecież od lat. Cieszę się, że taka ocena dotarła do naszych sojuszników z zachodu Europy. To jest optymistyczne w tej całej sytuacji, że nasza ocena dotycząca zagrożeń wynikających z prób odtworzenia imperium przez Putina, imperium rosyjskiego jest podejmowana i podzielana przez sojuszników. Przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, bo nie ulega wątpliwości, że gdyby nie podejście USA, to wtedy pewnie tacy sojusznicy, jak Niemcy czy Francja inaczej by podchodzili do sprawy tych zagrożeń. Chciałbym podkreślić, że nasza rola została doceniona również przez dowódców amerykańskich (…) Docenione zostało zaangażowanie Polski w proces wzmacniania Ukrainy”

– mówił po zakończeniu obrad Grupy Kontaktowej wicepremier Błaszczak.

Zaplanowane na czwartek spotkanie ministerialne NATO poprzedziło posiedzenie Ucrania Defense Contact Group pod przewodnictwem Lloyda Austina, Sekretarza Obrony USA z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu państw. Podczas konferencji donatorów poddano ocenie bieżącą sytuację wojskową na Ukrainie, omówiono wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz plany długoterminowe w tym zakresie, m.in. rozwój szkoleń i odbudowę Ucrania.

Wicepremier Błaszczak poinformował, że Polska dołączy do grona państw Unii Europejskiej, które szkolą ukraińskich żołnierzy.

„W swoim wystąpieniu podkreśliłem fakt, który teraz ma już charakter publiczny, że misja Unii Europejskiej dotycząca szkolenia Ukraińców będzie zorganizowana również w Polsce. Ważne dowództwo operacyjne będzie również rozlokowane w Polsce i to już niedługo”

– powiedział.

***

Polska, pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw-donorów pomocy dla Ukrainy zarówno w zakresie pomocy dla mieszkańców jak i dostaw sprzętu wojskowego – którego wartość szacowna jest na 1,7 mld USD.

***

W piątek, 14 października szef MON weźmie udział w posiedzeniu ministrów obrony Grupy B9 z udziałem Sekretarza Obrony USA. Będzie ono poświęcone sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, wsparciu dla Ukrainy oraz modernizacji sił zbrojnych. Polska, wraz z Rumunią współprzewodniczy współpracy w formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki zainicjowanym w 2014 r. Spotkania odbywają się na różnych szczeblach (prezydentów, ministrów spraw zagranicznych i obrony). Aktywność B9 koncentruje się na sprawach związanych z zagrożeniami dla wschodniej flanki NATO, sposobach ich zwalczania i poszukiwaniu możliwości współpracy państw regionu w tym zakresie.

OSI MIL