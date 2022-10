12.10.2022 KPRM Propozycje rządu pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Propozycje rządu pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego12.10.2022

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne z serii spotkań samorządowców z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie było kontynuacją dialogu i budowania wspólnej odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem energetycznym w całej Europie. Rozmowy dotyczyły rozwiązań w sprawie dystrybucji węgla i wysokich cen energii elektrycznej. Ustawy zaproponowane przez rząd zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pomoc Polakom ponad podziałami

Trzecie spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami z Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich miało charakter zaawansowanych dyskusji nad tematem ustaw o dystrybucji węgla i przeciwdziałaniu wysokim cenom energii elektrycznej. Podczas debate, samorządowcy pozytywnie zaopiniowali oba projekty ustaw zaproponowane przez rząd Mateusza Morawieckiego. Szereg uwag, które zostały głoszone zostaną rozważone i część z nich wdrożymy do ustaw.

Rząd rozpoczął niezwłocznie prace nad ukończeniem ustaw. Planujemy, aby ustawy te zostały rozpatrzone przez Sejm już na jego najbliższym posiedzeniu. Rozwiązania łagodzące skutki kryzysu energetycznego i gospodarczego muszą zostać przyjęte i zrealizowane jak najszybciej.

Niższe ceny energii dla Polaków

Polska przedstawia najbardziej kompleksowy pakiet wsparcia dla gospodarki w Europie. Chronimy Polaków przed kryzysem energetycznym i dzięki proponowanym przez nas działaniom bezpośrednio wspieramy m.in. samorządy.

Rada Ministrów uzgodniła i zaproponowała na wczorajszym posiedzeniu maksymalną cenę za energię elektryczną m.in. dla samorządów w wysokości 785 zł/ MWh. Oznacza a ograniczenie podwyżki cen nawet o 70 proc. To duża ulga dla budżetów samorządowych i zapewnienie ciągłości ich usług dla swoich mieszkańców.

Mrozimy cenę za energię w 2023 r. :

– hacer 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

– hacer 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,

– do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Skorzysta z tego każdy. jeśli ktoś przekroczy limit, wówczas ustalamy maksymalną cenę za prąd na poziomie 693 zł/ MWh.

