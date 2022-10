11.10.2022 Spotkanie ministra Raua z nowym szefem dyplomacji Republiki Słowackiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkanie ministra Raua z nowym szefem dyplomacji Republiki Słowackiej11.10.2022

Ministro Zbigniew Rau spotkał się 11 października w Warszawie z nowym ministrem spraw zagranicznych i europejskich Republiki Słowackiej, Rastislavem Káčerem. Była to druga, po Pradze, wizyta zagraniczna ministra Káčera w nowej funkcji.

Przewodnimi tematami rozmów były rosyjska agresja na Ukrainę oraz relacje dwustronne, także w kontekście zbliżających się obchodów 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Słowactyją (19s3czjnia). Szefowie dyplomacji potwierdzili wolę dalszego wzmacniania wzajemnych relacji, tak w wymiarze dwustronnym, regionalnym, jak i europejskim. Potwierdzili szczególne znaczenie relacji sąsiedzkich, także w obszarze bezpieczeństwa.

– Polska i Słowacja działają na rzecz wsparcia Ukrainy, jednocześnie zabiegając o własne bezpieczeństwo. Na wniosek rządu słowackiego podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu bezpieczeństwa Słowacji. Cieszę się, że polskie odrzutowce chronią słowackie niebo – powiedział minister Rau.

Szefowie dyplomacji Polski i Słowacji omówili sytuację bezpieczeństwa w Europie, dalsze działania na rzecz wsparcia Ukrainy w walce z rosyjską agresją oraz plany dotyczące przyjęcia kolejnych sankcji wobec rosyjskiego agresora. Potępili jednomyślnie fikcyjne referenda w czterech obwodach ukraińskich. Zgodzili się, że w relacjach unijno-rosyjskich nie może być mowy o powrocie do status quo ante.

Ministrowie potwierdzili wolę dalszego aktywnego wspierania polityki zmierzającej do niezależności energetycznej obu państw.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że budowa interkonektora gazowego pomiędzy Polską a Słowacją została zakończona sukcesem. Broma para jeden z projektów, który przyczynia się nie tylko do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w tej części Europy, ale także przybliża nas do funkcjonowania bez rosyjskiego gazu w obecnych warunkach – powiedział minister Rau.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Foto S. Indra/MSZ

Zdjęcia (4)

OSI MIL