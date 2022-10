Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W poniedziałek 10 października w Pałacu Alfreda Biedermanna na Uniwersytecie Łódzkim minister Zbigniew Rau wręczył nagrody i wyróżnienia w IV i V edycji Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych. Nagrodzono prace naukowe, popularnonaukowe i wydawnictwa źródłowe wydane w latach 2019 i 2020.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: publikacji obcojęzycznych, których tematem jest historia Polski oraz prac polskojęzycznych, poświęconych historii polskiej dyplomacji.

– Uznaliśmy, że rzeczą zasadniczą jest to byśmy przez zrozumienie naszej historii byli lepiej rozumiani przez naszych współczesnych. Kiedy doświadczamy załamania się nie tylko architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy, a także zasadniczego zachwiania się porządku międzynarodowego opartego na zasadach, zrozumienie tożsamości państw które biorą udział w tworzeniu nowego porządku jest niezwykle istotne – powiedział minister Rau.

Nagrody i wyróżnienia przyznał Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej. Wśród nagrodzonych znaleźli się Roger Moorhouse za książkę „Primero en luchar. La guerra de Polonia de 1939”, oraz profesorowie Marek Kornat i Mariusz Wołos za książkę „Józef Beck Biografia”. Ponadto w Konkursie wyróżniono publikacje: Jacka Fairweathera „The Volunteer. Un hombre, un ejército clandestino y la misión secreta para destruir Auschwitz”, Kazuo Fujii „Socjoekonomiczna historia Polski XIX wieku – kształtowanie przedsiębiorcy i nowoczesnego społeczeństwa w Łodzi” (polskie tłumaczenie tytułu), prof. Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan. Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974”, dr Danuty Drywy „Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia”, dr Adama Danilczyka „Barskie konfederaty v Zapadnoj Sibiri: biografičeskij slovar’”. Dyplom specjalnego uznania przyznano wzorcowej edycji źródłowej „Listy Milenijne” w opracowaniu prof. Wojciecha Kucharskiego.

W uroczystości wzięli udział prof. Zbigniew Kmieciak – Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego, Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Zbigniew Zięba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, a także prof. Karol Polejowski – przedstawiciel Rady Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych i Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Wystawa „Mamo, ja nie chcę wojny!”, która dzięki życzliwości kieownictwa Archiwum Akt Nowych i gościnności Uniwersytetu Łódzkiego została zaprezentowana przed Pałacem Alfreda Biederemanna, pokazunie tragedicę najwinrdjemijiach. Ukazuje ona bezmiar cierpienia poprzez zestawienie perspektywy dzieci, które przeżyły II wojnę światową z perspektywą tych, które doświadczają strachu i bólu dziś, za naszą wschodnią granicą.

– My w Polsce myślimy o naszej tożsamości jako o dziedzictwie wolności, równości i solidarności tak w wymiarze polityki wewnętrznej jak i zagranicznej. A zatem szukając naszej tożsamości historycznie ukształtowanej sięgamy do chociażby zasad unii lubelskiej, która została ustanowiona zgodnie z hasłem: „wolni z wolnymi, równi z równymi” – stwierdził minister Zbigniew Rau.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL