08.10.2022 Batalion wyposażony w czołgi Abrams wzmocni bezpieczeństwo w regionie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Batalion wyposażony w czołgi Abrams wzmocni bezpieczeństwo w regionie08.10.2022

“Przesłanie, z którym zwracam się do Państwa, to budowa silnego Wojska Polskiego, również tu, w Ciechanowie. Województwo mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie to obszary, które powinny być nasycone wojskiem, aby Polska była bezpieczna. Rząd koalicji PO-PSL w 2011 r. postanowił zlikwidować jednostkę wojskową w Ciechanowie, mimo tego, że w 2008 r. Rosja napadła na Gruzję. Na szczęście te czasy są już historią. Kiedy w 2015 r. wybory wygrało PiS, odeszliśmy od tej polityki, którą reprezentowali poprzednicy, czyli rząd koalicji PO-PSL i prezydent Bronisław Komorowski. My postawiliśmy na bezpieczeństwo” – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Ciechanowie.

Wizyta w Ciechanowie to kolejne wydarzenie w ramach inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej – spotkań w różnych miastach Polski, w których powstaną nowe jednostki wojskowe, lub gdzie trafi nowy sprzęt.

Wiceprezes Rady Ministrów poinformował, że w okolicach Ciechanowa zostanie sformowany batalion wojsk pancernych wyposażony w czołgi Abrams.

“To jest bardzo ważny batalion, dlatego, że to właśnie wojska pancerne, wyposażone w nowoczesną broń, nowoczesny sprzęt – czołgi Abrams, które będą stanowiły jedną z zasadniczych barier uniemożliwiających wtargnięcie do naszego kraju. Batalion czołgów Abrams będzie w miejscu, w którym rząd koalicji PO – PSL zlikwidował jednostkę wojskową. Czołgi Abrams są najnowocześniejsze na świecie. Nasi zołnierze już szkolą się na tych czogłach (…) Pierwsze egzemplarze czołgów Anrams trafią do Wojska Polskiego w przyszłym roku, a kolejne będą sukcesywnie dostarczane – w sumie Polska będzie dysponowała 366 czołgami Abrams. Czołgi te będą współpracowały z innym nowoczesnym sprzętem. Mówię o zamówionych rakietach HIMARS, które sprawdzają się na Ukrainie. Będą współpracowały także z samolotami F-35 oraz ze śmigłowcami uderzeniowmi Apache”

– powiedział wicepremier.

Wicepremier Błaszczak spotkał się również z żołnierzami 2. Ośrodka Radioelektronicznego. Jednostka, która na co dzień stacjonuje w Przasnyszu jest wyspecjalizowaną jednostką Wojska Polskiego zajmującą się systemami łączności radiowej oraz krótkofalowej.

Dziś w Ciechanowie żołnierze przygotowali także dla mieszkańców piknik wojskowy. Pokazom sprzętu, wyposażenia i wyszkolenia żołnierzy poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP towarzyszyły konkursy dla najmłodszych. Nie zabrakło również koncertów orkiestry wojskowej oraz tradycyjnej wojskowej grochówki.

Zainteresowani służbą w Wojsku Polskim mogli porozmawiać z żołnierzami jednostek wojskowych z regionu, przedstawicielami uczelni wojskowych oraz Wojskowych Centrów Rekrutacji.

Wicepremier przypomniał o rozpoczętych dziś szkoleniach wojskowych dla ochotników ze środowiska cywilnego w ramach projektu MON “Trenuj z wojskiem”.

“Zachęcam do tego, żeby zgłaszać się na szkolenia wojskowe. Rozpoczęliśmy kolejną kampanię pod hasłem Trenuj z wojskiem. Dziś ruszyła pierwsza edycja. Przez cały październik i listopad będziemy organizować takie zajęcia. One zajmują osiem godzin, proponujemy przeszkolenie w zakrsie posługiwania się bronią, ale także umiejętności niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia. Każdy, kto nie skończył 65 lat, kto ma dobre chęci i dobrą wolę może zgłosić się na takie zajęcia. Liczymy na to, że część osób, które zdecyduje się przejść takie szkolenia zwiąże się w przyszłości z Wojskiem Polskim. Ale nawet jeśli nie, to będą przeszkoleni i będą potrafili zachować się w sytuacji zagrożenia”

– mówił podczas pikniku szef MON.

Galeria ->>> Piknik Wojskowy con Ciechanowie

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (4)

OSI MIL