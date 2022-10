08.10.2022 Varsovia Nadanie sztandaru Wojskowemu Ogólnokształcącemu Liceum Informatycznemu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

To bardzo ważna chwila w historii Liceum, ale także bardzo ważna chwila w historii Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, bo przecież to właśnie oni, ci młodzi ludzie, którzy dziś kształcą się w Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym, ci, którzy rozpoczynają naukę, którzy złożyli ślubowanie w przyszłości będą żołnierzami Wojska Polskiego, będą służyli w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej podczas uroczystości wręczenia sztandaru.

W sobotę 8 października br. w Warszawie szef MON uczestniczył w uroczystym wręczeniu sztandaru dla Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego z rąk wicepremiera Mariusza Błaszczaka, sztandar otrzymała dyrektor WOLI, pani Ewa Kasprzyk.

Jak ważna to formuła, jak ważna to część polskich Sił Zbrojnych, świadczy to wszystko, co dzieje się wokół nas. Mamy pełną świadomość tego, że o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni trzeba skutecznie zabiegać i zabiega o to bezpieczeństwo właśnie ten komponent polskich sił zbrojnych – Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Te wojska rozwijają się dynamicznie i będą się rozwijać w ciągu najbliższych lat, dlatego tak bardzo cieszę się, że WOLI cieszy się tak dużym prestiżem, jest tak wielu chętnych do nauki w tej szkole

– mówił wicepremier Mariusz Błaszczak. Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów w Warszawie (WOLI) rozpoczęło funkcjonowanie 1 września 2019 r. Jego powstanie jest związane z koncepcją budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz działań wzmacniających sferę cyberbezpieczeństwa.

Absolwenci WOLI trafią przede wszystkim do WATu. W związku z tym zwiększyliśmy liczbę miejsc na kierunku nauczania kryptologia, cyberbezpieczeństwo, a także na innych kierunkach. Wojskowa Akademia Techniczna rozwija się, nie dalej niż tydzień temu uczestniczyłem w ślubowaniu żołnierzy. Świetni ludzie, naprawdę fantastyczni ludzie, którzy po zdobyciu wykształcenia WAT zasilą szeregi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

– podkreślił wicepremier.

Obecnie w szkole uczy się 207 uczniów w 12 oddziałach, z czego 175 kadetów w 10 klasach matematyczno-informatycznych, oraz 32 w matematyczno-fizycznych. Młodzież realizuje rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Ponadto ma zwiększoną liczbę zajęć z wychowania fizycznego, języka angielskiego oraz edukacji wojskowej.

Wszystko przed Wami, szansa własnego rozwoju, zdobycia wiedzy, umiejętności. To jest właśnie szansa, którą dla Was stworzyliśmy. A przed Polską jest szansa polegająca na tym, że będzie bezpieczna, dzięki właśnie Waszemu zaangażowaniu, dzięki Waszej pracy. Tak jak powiedziałem, w tym roku pierwsi maturzyści opuścili mury WOLI, z tych 25 osób, 17 rozpoczęło studia w WAT, 2 osoby w LAW i 6 osób na uczelniach cywilnych. Jest to bardzo dobra droga prowadząca do tego, żeby zdobyć umiejętności, żeby rozszerzyć swoją wiedzę, żeby też wykorzystać szansę jaką daje służba w wojsku – szansę indywidualnego, osobistego rozwoju. Dla nas, dla Polski jest to większa szansa na zbudowanie właśnie bezpieczeństwa, bo WOC to jeden z najważniejszych komponentów naszego bezpieczeństwa

– zaznaczył wicepremier Mariusz Błaszczak podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. ***

Sztandar Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego im. Polskich Kryptologów został ufundowany przez rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Sztandar zaprojektowany przez ucznia Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego zawiera symbolikę nawiązującą do tradycji Korpusu Kadetów.

Oferta edukacyjna Liceum jest adresowana do młodzieży z całej Polski zainteresowanej służbą wojskową w Siłach Zbrojnych RP, w tym zwłaszcza w tworzonych przez resort obrony narodowej Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Wszyscy uczniowie są zakwaterowani w internacie, co jest jednym z elementów wyszkolenia wojskowego. Szkoła gwarantuje młodzieży na cały okres nauki bezpłatne zakwaterowanie w internacie, umundurowanie, wyżywienie i sprzęt komputerowy. Jest to możliwe dzięki szerokiej współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.

