07.10.2022 Sistema e-Faktur (KSeF) con mikrofirmie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Sistema e-Faktur (KSeF) w e-mikrofirmie07.10.2022

6 października 2022 roku udostępniliśmy zaktualizowaną wersję aplikacji e-mikrofirma.

Aplikacja została zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

Nowa wersja aplikacji e-mikrofirma umożliwia:

powiązanie istniejącego konta z KSeF,

wystawianie faktur w KSeF,

odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

Aplikację e-mikrofirma znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym.

O KSeF

Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym, który służy do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.

Od 1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur jest rozwiązaniem dobrowolnym. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby od 1 stycznia 2024 roku fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe, dlatego proponujemy by już dzisiaj zapoznać się z kolejnym etapem transformacji cyfrowej w fakturowaniu.

Więcej o Krajowym Systemie e-Faktur i jego zaletach dowiesz się na podatki.gov.pl w zakładce KSeF.

OSI MIL