Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Głównymi tematami rozmowy były wysokie ceny energii oraz planowany budżet na 2023 r. – w tym wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Szef polskiego rządu podsumował dotychczasowe działania oraz plany rządu na przyszłe miesiące. W przyszłym roku zaplanowaliśmy wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wzrost płacy minimalnej. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 3490 zł, od 1 lipca – 3600 zł. Nie zapominamy również o wsparciu w czasie kryzysu energetycznego. Chronimy Polaków przed wysokimi cenami za energię.

Zamrożenie cen energii elektrycznej – Tarcza Solidarnościowa

Staramy się pomóc Polakom, w okresie wzrostu cen za energię elektryczną. Dlatego wprowadzamy Tarczę Solidarnościową, która ma chronić Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen. Gwarantowany koszt za energię elektryczną będzie obowiązywać:

hacer 2000 kilowatogodzin rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

do 2600 kilowatogodzin rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

do 3000 kilowatogodzin dla rodzin trzy plus – czyli rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2000, 2600 i 3000 kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen, które obowiązują w taryfie z 2023 r. Oznacza to, że każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2700 kWh – 3100 kWh rocznie – skorzysta na zamrożeniu cen do 2000 kWh. Jedynie nadwyżka będzie obciążona wyższymi kosztami w 2023 r.

– Przez ostatnich wiele tygodni pracowaliśmy nad propozycjami, które już dzisiaj prezentujemy w formie ustaw. Para między innymi zamrożenie cen energii elektrycznej do wysokości zużycia 2000 kilowatogodzin rocznie, czyli dla bardzo wielu, ponad 2/3 polskich gospodarstw domowych będzie to całkowite zamrożenie cen energii elektryfziażegoski.

Wzrost płacy minimalnej i stawki godzinowej w 2023 roku

We wrześniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę desde 1 stycznia 2023 r. Wyniesie 3490 EUR. A wzrost o 480 zł, czyli o 15,9% w stosunku do kwoty, która obowiązuje w 2022 r. (3 010 EUR).

Podwyższenie płacy minimalnej desde 1 lipca 2023 r. do 3600 zł oznacza wzrost o 590 zł, czyli o 19,6% w stosunku do kwoty z 2022 r.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosić 22,80 EUR. A wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty, która obowiązuje w 2022 r. Natomiast podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2023 r. do 23,50 zł oznacza wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwoty z 2022 r.

– To była sugestia NSZZ “Solidarność” – mogę to dzisiaj powiedzieć – pana przewodniczącego, przewodniczących sekcji poszczególnych, aby podnieść tę płacę minimalną do wysokości 3600 zł. W takim dwutakcie w przyszłym roku my to wykonamy – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Dzięki zmianom podatkowym – obniżeniu podatku PIT z 17 proc. hacer 12 procesos. czy podwyższeniu kwoty wolnej od podatku – w portfelach Polaków zostaje więcej pieniędzy.

Podwyżki w sferze budżetowej

Zaproponowaliśmy podwyżki oraz regulacje płacowe w sferze budżetowej. Ochrona zdrowia, oświata, służby mundurowe otrzymają w 2023 r. wyższe wynagrodzenie z budżetu państwa.

– Całe to spektrum zagadnień, które tutaj dzisiaj poruszyliśmy od spraw związanych z podwyżkami w budżetówce, ale także dla tych najniżej uposażonych: w urzędach wojewódzkich, RDOŚ-ach, DOŚ-ach, ale także oczywiście płaca minimalna – powiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – Wykonamy to zwłaszcza dla tych gospodarstw domowych, dla tych rodzin, dla tych Polaków, którym najciężej w tej bardzo ciężkiej sytuacji, w której się znaleźliśmy – znalazła sięnal Polska.

Utrzymanie polityki społecznej

Polska jest dumna ze swojej polityki społecznej i prorodzinnej, w tym szczególnie z programu “500+” czy 13. i 14. emerytury. Dodatkowo działają programy – „Dobry start”, „Maluch+” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W budżecie na 2023 r. utrzymujemy wszystkie dotychczasowe programy społeczne i dalej będziemy je rozwijać.

– Rozmawialiśmy o wielu aspektach polityki społecznej. Myślę, że jak popatrzymy sobie na ostatnie wiele lat, to nasz rządu był i bromea rządem polityki społecznej. Mamy solidarność we krwi – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

OSI MIL