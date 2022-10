05.10.2022 Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Greckiej Nikosa Dendiasa w Warszawie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Greckiej Nikosa Dendiasa w Warszawie05.10.2022

miércoles, 5 de febrero de 2022 roku wizytę w Polsce złożył szef greckiej dyplomacji. – Polsko-greckie relacje dwustronne są przyjazne i rozwijają się harmonijnie. Nie ma w naszych stosunkach kwestii spornych. Nie bez znaczenia jest fakt, że wzrastają one na fundamencie wzajemnej sympatii naszych narodów – ocenił minister Rau po rozmowach z greckim odpowiednikiem.

Polskę i Grecję łączą bliskie więzi polityczne, w tym ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Grecja znajduje się w ścisłej czołówce najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków podróży wakacyjnych. Istnieje duży potencjał dla wzrostu wartości obrotów handlowych ze względu na współpracę sektorów morskiego i turystycznego w Grecji, z jednej strony, a przemysłem okrętowym, sektorem budowlanym i meblarskim w Polsce. Ważnym punktem relacji polsko-greckich są kwestie kulturalne i naukowe, czego przykładem jest otwarcie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach w październiku 2021 r.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Grecji poruszyli szereg zagadnień z bieżącej agendy międzynarodowej. Na pierwszy plan wysunęła się dyskusja w sprawie konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Szefowie polskiej i greckiej dyplomacji stanowczo potępili nielegalne akty „uznania niepodległości” i „przyłączania” do Federacji Rosyjskiej okupowanych przez nią regionów Ukrainy. Ukraińskie obwody chersoński, doniecki, ługański i zaporoski pozostają w świetle prawa międzynarodowego częścią Ucrania. Rzeczpospolita Polska i Republika Grecka nie uznają wyników pseudo-referendów przeprowadzonych na tych obszarach w dniach 23-27 września br., ani też ogłoszonych 29 i 30 września br. dekretów rosyjskiego prezydenta dotyczących aneksji tych regionów.

– Grecja pomaga Ukrainie na wiele sposobów, co zasługuje na nasze uznanie. Wiemy jak bardzo wycierpiała grecka diáspora na Ukrainie w wyniku potępianych przez nas z pełną mocą rosyjskich działań zbrojnych i wiemy jak mocno była wspierana przez rząd grecki – stwierdził minister Zbigniew Rau. Wśród tematów rozmów podniesiono także sytuację we wschodniej części Morza Śródziemnego, a także wyzwania dla polskiego przewodnictwa w OBWE.

