04.10.2022 Wzmacniamy zdolności Wojska Polskiego do obrony przestrzeni powietrznej

Dziś w Zamościu wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, w obecności Bena Wallace’a, Sekretarza Obrony Wielkiej Brytanii przekazał żołnierzom 18. Pułku Przeciwlotniczego sprzęt systemu „mała NAREW” oraz zatwierdził umowę ramową na system „Pilica +”.

– Wyciągamy wnioski z wojny, która toczy się na Ukrainie. Wiemy jakimi metodami posługują się Rosjanie, którzy atakują Ukrainę, wiemy jak budowana jest odporność armii ukraińskiej i nie mamy wątpliwości co do tego, że obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa stanowi ważny element bezpieczeństwa. Dlatego rozpoczęliśmy proces współpracy z Wielką Brytanią, który zaowocował po pierwsze tym, że żołnierze otrzymali certyfikaty do służby na nowym sprzęcie, a na wyposażenie Wojska Polskiego wchodzą elementy “Małej NARWI”. Podpisaliśmy dziś także umowę dotyczącą rozowju programu PILICA

– podkreślił wicepremier i szef polskiego resortu obrony.

Wojsko Polskie w trybie przyśpieszonym wzmacnia zdolności zwalczania zagrożeń powietrznych, w tym głównie rakietowych pocisków manewrujących. Pod koniec września br. na wyposażenie Sił Zbrojnych RP zostały pierwsze egzemplarze rakietowego systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu opartego na rakietach CAMM, których producentem jest brytyjska firma MBDA UK. Dostawy efektorów i rakiet iLauncher stanowią realizację pierwszego etapu umowy wykonawczej na pozyskanie wstępnych elementów systemu efektora w ramach projektu „mała NAREW”.

– Zestaw mała NAREW składa się z polskich radarów, polskich ciężarówek oraz brytyjskich wyrzutni i rakiet. Możemy powiedzieć, że jest wzorowana na Sky Sabre, czyli na zestawie przeciwlotniczym, przeciwrakietowym, który jest również w naszym kraju dzięki decyzji sekretarza obrony Bena Wallace’a. Korzystamy więc z bardzo dobrych wzorców i w ten sposób wzmacniamy odporność Polski, ale także całej wschodniej flanki NATO

– zaznaczył Wiceprezes Rady Ministrów.

Pierwszymi użytkownikami systemu będą żołnierze 18. Pułku Przeciwlotniczego z Zamościa. Planowany termin dostarczenia drugiego systemu dla dywizjonu z Elbląga, który wchodzi w skład 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2023 r.

Podczas spotkania z sekretarzem Wallacem wicepremier Błaszczak rozmawiał m.in. o sytuacji bezpieczeństwa w regionie związanej z rosyjską agresją na Ukrainę oraz współpracy wojskowej Polski i Wielkiej Brytanii.

– Korzystając z okazji, chciałem podziękować mojemu przyjacielowi Benowi Wallace’owi za jego zaangażowanie, jeżeli chodzi o wzmacnianie relacji polsko-brytyjskich. Podkreślam, że to właśnie na podstawie decyzji Bena Wallace’a jesienią ubiegłego roku wojska brytyjskie wzmocniły Wojsko Polskie na granicy polsko-białoruskiej. Oprócz zestawu Sky Sabre, który jest na polskiej ziemi, są również żołnierze z wojsk pancernych Zjednoczonego Królestwa. Miałem przyjemność obserwowania wspólnych ćwiczeń, polsko-brytyjsko-amerykańskich na poligonie w Nowej Dębie, gdzie żołnierze brytyjscy wyposażeni w czołgi Challenger razem z żołnierzami polskimi i amerykańskimi ćwiczyli pokazując jak wielka jest interoperacyjność pomiędzy naszymi siłami. Udowadniając tym samym, że siły Sojuszu Północnoatlantyckiego są sprawne i są w stanie zapewnić bezpieczeństwo na całej wschodniej flance

– powiedział szef polskiego resortu obrony.

– Kiedy Białoruś zdecydowała wykorzystać ludzkie cierpienie w walce z Polską, było to dla nas naturalne i oczywiste, żeby pomóc Polsce w tej obronie. Gwarantuję, że dalej będziemy wspierać Polskę, zapewniając między innymi bezpieczeństwo lotnisk. Zdecydowaliśmy o przedłużeniu stacjonowania w Polsce zestawów średniego zasięgu Sky Sabre. Po to, żeby Polska mogła w sposób skuteczny mogła realizować cele logistyczne na rzecz Ukrainy i żeby było to bezpieczne

– zaznaczył podczas spotkania sekretarz Wallace.

NAREW (pozyskanie baterii przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu) jest jednym z priorytetów Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Program przewiduje rozległe wykorzystanie polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz transfer technologii.

Głównym zadaniem systemu „mała Narew” będzie zapewnienie osłony wojskom i obiektom w obszarze prowadzonych działań, a także uzupełnienie systemu ognia przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA na małych wysokościach funkcjonujących w ramach narodowego i sojuszniczego systemu obrony powietrznej.

W skład zestawu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu „mała NAREW” wchodzi: zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna SOŁA, urządzenie kierowania uzbrojeniem ZENIT, 3 wyrzutnie iLauncher na podwoziu JELCZ, 2 samochody transportowo-załadowcze na podwoziu tego samego producenta oraz efektory CAMM, zapewniające wymagane przez Siły Zbrojne RP zdolności operacyjne. Wraz z systemami obrony przeciwlotniczej „mała NAREW” w ramach umowy zakontraktowano pakiet szkoleniowy, logistyczny oraz wsparcie wykonawcy w procesie eksploatacji sprzętu wojskowego.

