04.10.2022 Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z szefową dyplomacji Niemiec

Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Republiki Federalnej Niemiec – Zbigniew Rau i Annalena Baerbock spotkali się 4 października w Warszawie.

Tematem rozmów była wojna na Ukrainie. Ministro Rau podkreślił, że Kijów potrzebuje wsparcia bez zbędnej zwłoki. Zaapelował do rządu Niemiec o bardziej odważne działania w zakresie wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Ministrowie wymienili poglądy na temat sankcji przeciwko Rosji i potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Ministro Rau poruszył temat niemieckich odszkodowań dla Polski z tytułu strat poniesionych podczas drugiej wojny światowej. Nawiązał do przekazanej do MSZ Niemiec noty dyplomatycznej i przedstawionego 1 września Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec rozmawiali także o pomniku polskich ofiar drugiej wojny światowej, który miałby powstać w Berlinie oraz kwestii nauczania języka polskiego jako ojczystego w Niemczech.

Było to trzecie dwustronne spotkanie ministrów Zbigniewa Rau i Annaleny Baerbock.

