Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Konferencja Varsovia Security Forum zgromadziła osoby i instytucje związane z kwestami polityki i obronności. Szef polskiego rządu wziął udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem „Europa en guerra: debate sobre el apoyo de Europa central y oriental a Ucrania”. Premier podkreślił potrzebę silnego i zdecydowanego działania w sprawie Ukrainy wspólnie ze Wspólnotą Transatlantycką i USA. Ponadto szef polskiego rządu spotkał się z Ingridą Šimonytė, premier Litwy i Swiatłaną Cichanouską, liderką białoruskiej opozycji.

Walka z rosyjskimi zagrożeniami

Premier podkreślił, że Rosja stanowi zagrożenie nie tylko na polu wojskowym. Wskazał chociażby na zagrożenia płynące z propagandy, manipulowania energią czy dyplomacją.

– Musimy nauczyć się tego, w jaki sposób walczyć ze wszystkimi tymi rosyjskimi zagrożeniami, nie tylko na polu walki, poprzez dostarczanie broni do Ukrainy – czyli dokładnie to, co robimy przez ostatnie parę miesięcy – zaznaczyłski szerf duzski s.

Ważnym elementem wsparcia, o które Polska także zabiega, jest bezpośrednie wsparcie finansowe Ukrainy.

Wspólna odpowiedź na działania Rosji

– Rosja odtworzyła najgorsze demony XX wieku – kolonializm, imperializm, nacjonalizm. Wszystkie demony, które myśleliśmy, że należą do ciemnej przeszłości. Ale wróciły na powierzchnię – podsumował premier.

Dlatego musimy działać szybko i w sposób zdecydowany. Musimy być krok przed tym wszystkim, co tworzy Putin. Odpowiedź na zagrożenia ze strony Rosji powinna być szybka i wspólna – ze strony Wspólnoty Transatlantyckiej. Para bromear przepis na nasz sukces.

Spotkanie z szefową litewskiego rządu i liderką demokratycznej Białorusi

Przy okazji Foro de Seguridad de Varsovia, szef polskiego rządu spotkał się z premier Litwy Ingridą Šimonytė. Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w regionie, dalszego wsparcia Ukrainy oraz kwestii związanych z polską mniejszością narodową na Litwie.

Premier przedstawił nadzieje polskiego rządu na jak najszybsze uregulowanie zobowiązań litewskich w zakresie praw polskiej mniejszości narodowej. Spotkanie dwustronne było również potwierdzeniem szczególnej roli Polski i Litwy w działaniach wspierających Ukrainę, jak i wspólnego mobilizowania wsparcia ze strony Zachodu dla tego kraju.

Szef polskiego rządu rozmawiał także z liderką białoruskiej opozycji, Swiatłaną Cichanouską. Para kolejne spotkanie na przestrzeni ostatnich miesięcy, które dotyczyło m.in. sytuacji w naszym regionie.

Foro de Seguridad de Varsovia – obronność globalna i regionalna

Dyskusje podczas tegorocznych spotkań panelistów skupiają się na kluczowych wyzwaniach stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim, Unią Europejską i krajami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeńschodstwa Europy .

Na Forum położono nacisk na kwestie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i cybernetycznego – szczególnie ważnych w dobie zagrożeń związanych z rosyjską agresją na Ukrainę.

