03.10.2022 Informe MFW: Zwiększanie efektywności inwestycji publicznych w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Informe MFW: Zwiększanie efektywności inwestycji publicznych w Polsce03.10.2022

Evaluación de la gestión de la inversión pública (PIMA).

Wynika z niego, że Polska charakteryzuje się relatywnie silnymi odpowiedzialnymi za to instytucjami.

Informe PIMA zawiera też zalecenie wzmocnienia wybranych procesów.

Informe wskazuje, że Polska charakteryzuje się relatywnie silnymi instytucjami zaangażowanymi w planowanie, budżetowanie, procedury zamówień i przetargów, zarządzanie realizacją projektów. Pokazuje też, jak Polska zarządza swoją infrastrukturą publiczną w każdej z trzech faz cyklu zarządzania inwestycjami publicznymi.

Informe PIMA zawiera rekomendacje, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu planu reform mających na celu usprawnienie systemu zarządzania inwestycjami publicznymi. Ocena wykorzystuje ramy PIMA, które są stosowane w 30 krajach na całym świecie. PIMA została specjalnie dostosowana do potrzeb Polski i będzie mogła odgrywać ważną rolę w identyfikowaniu sposobów dalszego wzmacniania instytucji i systemów zarządzania publicznego w kraju, które są odpowiedzialne za planowanie i alokację środków oraz realizację inwestycji publicznych.

PIMA przedstawia kilka zaleceń dotyczących poprawy ww. procesów inwestycyjnych w Polsce. Obejmują one wzmocnienie procesów zarządzania inwestycjami publicznymi m.in. punto. udoskonalenia procesów oceny projektów, wzmocnienie nadzoru nad spółkami publicznymi i partnerstwami publiczno-prywatnymi, zapewnienia kompleksowego i spójnego ujęcia inwestycji publicznych, wprowadzenia standardowych kryteriów wyboru projektów oraz usprawnienia systemów informatycznych związanych z zarządzaniem inwestycjami publicznymi.

PIMA a narzędzie służące ocenie efektywności zarządzania inwestycjami publicznymi w krajach członkowskich MFW. Ewaluacji w ramach PIMA podlegają instytucje zaangażowane w podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji publicznych na trzech etapach: planowanie, alokacja i implementacja.

Link do strony MFW z raportem w wersji angielskiej

OSI MIL