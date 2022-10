03.10.2022 Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych od przyszłego roku

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych od przyszłego roku03.10.2022

Odraczamy o kolejne cztery miesiące obowiązkowy termin instalacji kas rejestrujących w myjniach samochodowych.

Nowy termino a 1 luego 2023 r.

Przesunięcie termin nie wyklucza możliwości wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.

Podatnicy prowadzący działalność w branży myjni samochodowych mieli obowiązek do 1 października 2022 r. zainstalowania urządzeń fiskalnych i prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Dotyczy to mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta.

Z uwagi na dalsze trudności podatników w dostępie do urządzeń fiskalnych oraz problemy z montażem i zainstalowaniem tych urządzeń termin został ponownie odroczony. Tym samym przedsiębiorcy prowadzących ten rodzaj działalności są zobowiązaniu do prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących od 1 lutego 2023r. Zyskują więc dodatkowe 4 miesiące na wprowadzenie urządzeń fiskalnych.

Jednocześnie informujemy, że przesunięcie termin nie wyklucza możliwości wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.

