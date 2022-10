02.10.2022 Nowoczesne Wojsko. Bezpieczna Ojczyzna – kolejne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Postanowiliśmy pokazywać miejsca, do których już niedługo trafi nowoczesny sprzęt wojskowy, sprzęt zamówiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej i pokazywać miejsca, w których są organizowane nowe jednostki wojskowe, często są odtwarzane. Kiedyś je likwidowano. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Andrzej Duda – razem konsekwentnie odnawiamy jednostki wojskowe, wzmacniamy Wojsko Polskie w poczuciu tego, że jest to najlepsza droga prowadząca do bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Tomaszowie Mazowieckim.

2 października w Tomaszowie Mazowieckim wicepremier Mariusz Błaszczak poinformował o działaniach w ramach nowej inicjatywy MON „Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna”. Będzie to cykl spotkań, organizowanych w październiku w różnych miastach Polsce, w których powstaną nowe jednostki wojskowe lub, do których trafi nowy sprzęt wojskowy. Podczas wizyty w Tomaszowie Mazowieckim wicepremier ogłosił, że pierwsze sztuki z 32 śmigłowców AW149 zamówionych dla Wojska Polskiego już w przyszłym roku trafią na wyposażenie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

W lipcu tego roku podpisaliśmy z PZL Świdnik, a więc z polskimi zakładami produkującymi śmigłowce umowę na nowoczesne śmigłowce AW149. Pierwsze egzemplarze tych śmigłowców trafią tu, do Tomaszowa Mazowieckiego w przyszłym roku. To śmigłowce, które będą silnie uzbrojone, ich zadaniem jest transport żołnierzy, ale także wsparcie wojsk lądowych. To jest bardzo dobry sprzęt. To jest przełom, dlatego, że dotychczas 25 Brygada Kawalerii Powietrznej korzystała ze starych śmigłowców. W 25 Brygadzie, jak i w całym Wojsku Polskim są świetni żołnierze, ale ci świetni żołnierze muszą dysponować bardzo dobrym sprzętem, najnowocześniejszym sprzętem

– podkreślał wicepremier.

Szef MON zwrócił uwagę na głosy krytyki, które pojawiają się ze strony opozycji w związku z zakupem nowoczesnego sprzętu dla Wojska Polskiego.

Emerytowany generał, który jest dziś związany z opozycją powiedział, że jak oni wygrają wybory to część z tych umów unieważnią. (…) Jeżeli tak będzie, to po pierwsze piloci będą zmuszeni do latania na starym sprzęcie. Ten sprzęt stanowi zagrożenie dla samych pilotów, o czym niestety tragicznie przekonał się jeden z pilotów MIG-29, który zginął chociaż wypełnił wszystkie procedury. Po drugie – dla Państwa, nie tylko mieszkańców Tomaszowa, ale także dla wszystkich Polaków wypowiedzenie tych umów będzie oznaczało realne zagrożenie, bo Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy Wojsko Polskie jest silne, a Wojsko Polskie jest silne wtedy, kiedy jest liczne i wtedy, kiedy dysponuje nowoczesną bronią. To jest ważne, żebyście o tym pamiętali

– podkreślił szef MON.

W trakcie spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego szef MON przypomniał, że dziś rok akademicki zainaugurowali wojskowi studenci, których z roku na rok przybywa. Zwiększanie liczebności poprzez m. in. zwiększanie limitów na uczelniach wojskowych to także inwestycja w bezpieczeństwo Polski.

Dziś rozpoczyna się nowy rok akademicki. (…) W 2015 roku, wtedy kiedy rządziła koalicja PO-PSL na pierwszym roku w Dęblinie było 69, a dziś jest 196. To jest właśnie ta różnica, to jest ten fakt, niezbity dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość, prezydent Andrzej Duda, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, że my realnie dbamy o bezpieczeństwo. Jak ważne jest bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny dziś, chyba nie muszę tłumaczyć. Rosja próbuje odbudować swoje imperium, Rosja napadła na Ukrainę. Naszym zadaniem jest takie wzmocnienie polskich sił zbrojnych, żeby Rosja nie poważyła się na zaatakowanie nas. Żeby wzmocnić Wojsko Polskie należy zwiększyć liczebność Wojska Polskiego, co konsekwentnie robimy. Wojsko Polskie należy wyposażyć w nowoczesną broń, w nowoczesny sprzęt, należy być także aktywnym w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego

– podkreślał minister.

Spotkanie w Tomaszowie Mazowieckim było także okazją do promocji służby w Wojsku Polskim. Na pikniku obecni byli żołnierze jednostek wojskowych z regionu, przedstawiciele uczelni wojskowych oraz osoby odpowiedzialne za wojskową rekrutację. Do założenia wojskowego munduru i służenia Ojczyźnie zachęcał także wicepremier.

Zachęcam tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali, co chcą robić w przyszłości, żeby przystępowali do Wojska Polskiego. Naprawdę warto. To dobra droga prowadząca do doskonalenia swoich umiejętności, do zdobycia wiedzy, do zdobycia też pozycji społecznej. Jeżeli ktoś ma trudny start w dorosłe życie, to Wojsko Polskie zapewni mu dobry start w dorosłe życie. Od pierwszego dnia 4560 złotych uposażenia. Oczywiście to jest cała kwota, w przypadku młodego człowieka, który nie skończył 26 lat, bo tacy ludzie nie płacą podatku dochodowego, no ale potem możliwość zdobycia różnego rodzaju uprawnień, zdobycia wykształcenia. Wystarczy tylko być ambitnym i gotowym do pracy, a więc w tym przypadku do służby dla Polski

– zachęcał szef MON.

OSI MIL