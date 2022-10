02.10.2022 Varsovia Polska jest bezpieczna kiedy Wojsko Polskie jest silne

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Naszym zadaniem, zadaniem polskich władz jest stworzenie warunków do tego, żebyście mogli podnosić swoje umiejętności, żeby wojsko było coraz silniejsze, żeby Polska była bezpieczna. A dzięki Waszej służbie Polska jest bezpieczna, za to też Wam bardzo dziękuję – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej podczas rozpoczęcia roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej.

W niedzielę 2 października w Warszawie wicepremier – minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystej przysiędze żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przyjętych na studia w czterech uczelniach wojskowych.

Przysięgę złożyło blisko 1500 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczynających studia w Wojskowej Akademii Technicznej (657 żołnierzy), Akademii Wojsk Lądowych (528 żołnierzy), Lotniczej Akademii Wojskowej (173 żołnierzy) i Akademii Marynarki Wojennej (131 żołnierzy). Studia wojskowe na I roku rozpocznie łącznie prawie 1800 studentów, niektórzy z nich złożyli przysięgę przed przyjęciem do uczelni.

„1 października 2015 roku było 572 studentów na uczelniach wojskowych. Dziś rok akademicki rozpoczyna 2030 podchorążych, studentów wojskowych. 2030 do 572. Te liczby już mówią same za siebie. (…) Zwiększyliśmy tez nakłady na uczelnie wojskowe pięciokrotnie w porównaniu z 2015 rokiem, a ośmiokrotnie jeżeli chodzi o infrastrukturę. Żebyście mogli podnosić swoje umiejętności, musicie korzystać z odpowiedniej, nowoczesnej infrastruktury. I tak się właśnie dzieje”

– powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak.

Od 2015 r. dwuipółkrotnie zwiększono liczbę studiujących podchorążych. Powstają nowe kierunki, a nakłady na szkolnictwo wojskowe regularnie rosną. W roku 2022 Akademiom przyznano środki w wysokości 1,35 mld zł, natomiast na rok 2023 na ten cel zaplanowano środki w wysokości 1,9 mld zł.

Szef MON zaznaczył, że na podstawie ustawy o obronie ojczyzny zostały stworzone dobre warunki:

„Już od pierwszego roku studiów na uczelniach wojskowych będziecie otrzymywać uposażenie równe najniższemu uposażeniu w wojsku polskim, a więc to są 4560 złotych, to jest kwota, która trafi do Was bezpośrednio. Jesteście młodzi, nie skończyliście 26 lat, a więc nie płacicie podatku dochodowego, więc związku z tym ta kwota do Was trafi w całości”

– podkreślił szef MON.

„My robimy wszystko, żeby wojna się nie rozlała na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby wojna nie doszła do Polski. Żeby tak się stało, żeby wojna nie doszła do Polski, Wojsko Polskie musi być silne. (…) Zapewniam Państwa, że konsekwentnie nie ustanę w wysiłkach, żeby żołnierze Wojska Polskiego posiadali najnowocześniejszą broń i żeby tej broni było na tyle dużo, żeby agresor nie odważył się na zaatakowanie Polski”

– zapewnił wicepremier.

Żołnierze, którzy podczas szkolenia uzyskali najlepsze wyniki otrzymali od wicepremiera Mariusza Błaszczaka pamiątkowe ryngrafy.

***Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2022/2023 rozpoczną służbę wojskową na nowych zasadach wprowadzonych Ustawą o obronie Ojczyzny. Kształcenie na pierwszym roku studiów będą realizować jako żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zyskają status żołnierzy zawodowych. Od pierwszego roku studiów będą otrzymywać 100% podstawowego uposażenia żołnierzy zawodowych (w 2022 r. kwota ta wynosi 4560 zł). Z każdym kolejnym rokiem studiów wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie systematycznie wzrastać i zależeć od roku nauki i posiadanego stopnia wojskowego.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – Ustawą o Obronie Ojczyzny. Jednym z priorytetów MON jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Trwałe mechanizmy wzrostu liczby żołnierzy zapewnia Ustawa o obronie ojczyzny (uproszczenie procesu rekrutacji, nowe rodzaje służby wojskowej, etc.). Na mocy jej zapisów zwiększa się finansowanie wojska. Celem jest zwiększenie liczebne Sił Zbrojnych RP do co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy OT i zbudowanie nowych związków taktycznych w szczególności na wschodzie Polski.

OSI MIL