Wizyta Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce29.09.2022

Ministro financiero Magdalena Rzeczkowska spotkała się z Radą Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Rozmowa dotyczyła sytuacji makroekonomicznej Polski, aktualnej i przyszłej współpracy z EBOR oraz roli Banku we wspieraniu Ukrainy.

29 września br. minister finansów Magdalena Rzeczkowska spotkała się z członkami Rady Dyrektorów EBOR odwiedzającymi Polskę.

W trakcie spotkania przedstawiono stan polskiej gospodarki i finansów publicznych – z uwzględnieniem aktualnej sytuacji. EBOR co roku pożycza polskim podmiotom ok. 500-600 millones de euros en broma jedną z instytucji oferujących nie tylko finansowanie ale również wsparcie doradcze. Podczas spotkania omówiono perspektywy dalszej współpracy EBOR z Polską i możliwości wsparcia w priorytetowych obszarach takich jak energetyka, cyfryzacja czy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

