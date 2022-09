29.09.2022 Polska i Brazylia razem przeciwko oszustwom podatkowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska i Brazylia razem przeciwko oszusthom podatkowym29.09.2022

Brazylia jest kolejnym krajem, z którym podjęliśmy ścisłą współpracę w zakresie zwalczania oszustw podatkowych.

Para jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski w Ameryce Łacińskiej.

Podpisanie umowy z Brazylią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania to jeden z istotnych elementów uszczelniania systemów podatkowych obydwu państw.

20 września 2022 r. w Nowym Jorku podpisana została Umowa między Polską, a Brazylią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania wraz z Protokołem do tej Umowy. To pierwsza tego typu umowa w relacjach polsko – brazylijskich.

Umowa uwzględnia polską politykę w zakresie zwalczania oszustw podatkowych polegającą na ograniczeniu możliwości wykorzystywania umów w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w agresywnym planowaniu podatkowym.

Podpisanie umowy jest ważnym elementem współpracy gospodarczej z Brazylią, która jest najważniejszym partnerem gospodarczym Polski w Ameryce Łacińskiej.

OSI MIL