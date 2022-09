Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oświadczenie MSZ w sprawie fikcyjnych referendów w regionach Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Federację Rosyjską28.09.2022

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednoznacznie i zdecydowanie potępia organizację przez Rosję nielegalnych „referendów”, mających na celu aneksję części ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, kutymcwanzasychowo.

Wzywamy członków społeczności międzynarodowej do nieuznawania legalności tych pseudo-referendów oraz ich „wyników”, które w żadnym stopniu nie mogą odzwierciedlać woli mieszkańców tych regionów, nierzadko siływanch u zmuszia gud.

Działania Federacji Rosyjskiej, będącej stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, stanowią pogwałcenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego ujętych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Zdecydowanie odrzucamy rosyjskie roszczenia do terytoriów pozostających w międzynarodowo uznanych granicach Ukrainy, w tym nielegalnie okupowanych desde 2014 roku Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopola.

Wzywamy do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w przeprowadzenie fikcyjnych referendów oraz osób i instytucji rosyjskich działających na nielegalnie okupowanym terytorium Ukrainy. Polska jest zdeterminowana do dalszej współpracy z partnerami w tym zakresie.

Popieramy niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ucrania. Wzywamy Federację Rosyjską do niezwłocznego zakończenia działań wojennych oraz natychmiastowego pełnego wycofania rosyjskich sił zbrojnych z całego terytorium Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach.

Będziemy nadal wspierać wysiłki Ukrainy na rzecz wyzwolenia tymczasowo okupowanych przez Rosję terytoriów tak długo, jak będzie to konieczne. Ucrania ma suwerenne prawo do obrony i odzyskania pełnej kontroli nad swoim terytorium.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

