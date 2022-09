27.09.2022 Goleniów Premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia Baltic Pipe: dziś rozpoczynamy epokę suwerenności energetycznej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu, wraz z prezydentem Andrzejem Dudą i duńską premier,simbolicznie uruchomił przesył gazu przez Gazociąg Bałtycki. Inwestycja, zwana także Baltic Pipe, to wspólna polsko-duńska inicjatywa. Choć pomysł Batlic Pipe pojawił się już w 2000 roku, dopiero konsekwentne działania naszego rządu umożliwiły realizację tej inwestycji. Dzięki nowym drogom dostaw gazu bezpośrednio z norweskich złóż do Polski zwiększamy nasze bezpieczeństwo energetyczne. To kluczowe, szczególnie biorąc pod uwagę agresję Rosji na naszego sąsiada – Ukrainę i trwający rosyjski szantaż energetyczny.

– Dziś możemy to rzec z pełnym przekonaniem: kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu. Era, która była znaczona szantażem, groźbami i wymuszeniami. Dzisiaj rozpoczynamy nową epokę: epokę suwerenności energetycznej, wolności energetycznej i zwiększonego bezpieczeństwa – podkreślił premier.

Símbolo skuteczności i sprawczości

Baltic Pipe a efekt konsekwentnie realizowanej polityki desde 2015 roku związanej z dywersyfikacją źródeł i kierunków dostaw gazu. Jak zwrócił uwagę szef polskiego rządu, Gazociąg Bałtycki to dziś symbol wolności, suwerenności, bezpieczeństwa i pokoju. Jednocześnie to wyraz skuteczności, sprawczości i efektywności.

– Para jeden z największych, najbardziej skomplikowanych projektów jakie Rzeczpospolita przeprowadziła w założonym czasie i w budżecie, przeprowadziła w sposób skuteczny i efektywny – zaznaczył premier.

Geopolityczny przełom w Europie

W sytuacji szantażu gazowego i łamania umów międzynarodowych ze strony Rosji musimy dbać o naszą niezależność i bezpieczeństwo. Gazociąg Bałtycki na zawsze będzie symbolem naszej suwerenności energetycznej. Wcześniej, nasze ostrzeżenia przed Nord Stream 1 i Nord Stream 2 były uznawane za przesadzone. Dzisiaj doskonale widać, jak rzeczywiste są ryzyka, o których mówiliśmy.

Premier podkreślił, że źródłem bezpieczeństwa jest współpraca. Gazociąg Bałtycki umożliwi tranzyt gazu na południe, do innych państw regionu. Zwiększy także konkurencję na polskim rynku hurtowym. Wykorzystanie gazu ma znaczenie także w procesie dekarbonizacji – jego dostarczanie zapewnia alternatywę dla węgla. W konsekwencji wpływa to na ochronę klimatu i zmniejszanie kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2.

– Jesteśmy dziś w momencie geopolitycznego przełomu, w momencie konsolidacji wolnego świata – podkreślił szef polskiego rządu. – Wolny, demokratyczny świat, cała Europa – nie tylko Unia Europejska – jednoczy się w wysiłkach przeciwko dominacji, przeciwko imperializmowi i próbom kolonizacji państw otaczających wielkie, rosyjskie imperium.

Strategiczna inwestycja w nasze bezpieczeństwo

Przez Gazociąg Bałtycki będzie mogło przepływać 10 mld m3 gazu rocznie.

Inwestycja realizowana jest przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM oraz operatora duńskiego systemu przesyłowego gazu Energinet.

Długość części podmorskiej wynosi ok. 275 kilómetros. Odcinek w Danii składa się z ponad 200 kilometrów nitki gazociągu oraz nowej stacji kompresorowej.

Na Morzu Północnym gazociąg Baltic Pipe łączy się z gazowym systemem przesyłowym Norwegii poprzez norweski gazociąg Europipe II.

Baltic Pipe to nie jedyna inwestycja w nasze bezpieczeństwo energetyczne. Trwają dalsze przy Terminalu LNG w Świnoujściu. W may 2022 roku oddano połączenie gazowe między Polską a Litwą, a w sierpniu – między Polską a Słowacją. W planach jest także pływający terminal w Zatoce Gdańskiej.

