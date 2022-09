26.09.2022 „Trenuj z wojskiem” – szkolenia wojskowe dla każdego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Trenuj z wojskiem” – szkolenia wojskowe dla każdego26.09.2022

Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie, w październiku i listopadzie, organizują dla chętnych, dorosłych Polaków bezpłatne, jednodniowe szkolenia pod hasłem „Trenuj z wojskiem”. W 17 jednostkach wojskowych na terenie Polski, będzie można nauczyć się podstaw posługiwania bronią, strzelania, walki wręcz, dowiedzieć się co zrobić, gdy zawiedzie GPS, jak przetrwać w terenie i udzielić pierwszej pomocy. Gwarantujemy profesjonalne szkolenie, wyżywienie oraz dobrze wykorzystany czas. “Spędź z nami sobotę, a my nauczymy Cię jak się bronić i być bezpiecznym” – podkreślają instruktorzy Wojska Polskiego.

Chciałbyś czuć się bardziej bezpiecznie i być świadomym zagrożeń? Chcesz umieć obronić siebie i swoich bliskich? Pragniesz nauczyć się posługiwać prawdziwą bronią? Chciałbyś wiedzieć jak rozpalić ognisko, uzdatnić wodę, czy przetrwać w trudnych warunkach? Jesteś ciekaw jak to jest rzucić granatem i założyć maskę przeciwgazową? Uważasz, że powinieneś wiedzieć jak się zachować podczas alarmu i ostrzału? Przydałaby Ci się powtórka z pierwszej pomocy i opatrywania ran? Zawsze chciałeś nauczyć się bronić w walce wręcz? Twoim niespełnionym planem było zaliczyć rywalizację w survivalowym marszu z mapą w terenie? Czy jesteś po prostu ciekaw umiejętności wojskowych i chciałbyś dobrze spędzić czas w sobotę w twojej okolicy? – jeżeli na chociaż jedno pytanie odpowiedziałeś TAK, to projekt „Trenuj z wojskiem” jest dla Ciebie.

Wystarczy zgłoszenie do jednostki wojskowej. Podaj imię i nazwisko – możesz do tego wykorzystać email, teléfono, komunikator, media społecznościowe lub zgłoś się osobiście – wszystkie te formy są dopuszczalne, a nabór trwa do godz. 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie (lista kontaktowa do jednostek). Jedynymi warunkami uczestnictwa są: wyłącznie polskie obywatelstwo, wiek od 18 do 65 lat oraz odpowiedni ubiór (długie lub sportowe buty, długie spodnie, kurtka/bluza, czapka, rękawiczki).

Treningi odbywać się będą w każdą sobotę desde 8 października do 26 listopada 2022 r. w diosz. 8.00-16.00 wskazanych jednostkach wojskowych. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie.

Regulamin – zobacz

Armonogram szkoleń:

8 października

Poznan – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Zamość – 19 Brygada Zmechanizowana

Sieradz – 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

Breslavia – 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

15 października

Toruń – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

Varsovia – Wojskowa Akademia Techniczna

Morąg – 20 Brygada Zmechanizowana

Hrubieszów – 2 Pulk Rozpoznawczy

22 października

Szczecin – 12 Brygada Zmechanizowana

Giżycko – 15 Brygada Zmechanizowana

Dęblin – Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego

Białystok – 18 Pułk Rozpoznawczy

29 października

Breslavia – Akademia Wojsk Lądowych

Lębork – 7 Brygada Obrony Wybrzeża

Tomaszów Maz. – 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Gołdap – 15 Pułk Przeciwlotniczy

Varsovia – Wojskowa Akademia Techniczna

5 listopada

Poznan – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Zamość – 19 Brygada Zmechanizowana

Sieradz – 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

Breslavia – 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

12 listopada

Toruń – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

Ustka – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

Morąg – 20 Brygada Zmechanizowana

Hrubieszów – 2 Pulk Rozpoznawczy

Lębork – 7 Brygada Obrony Wybrzeża

19 listopada

Szczecin – 12 Brygada Zmechanizowana

Giżycko –15 Brygada Zmechanizowana

Dęblin – Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego

Białystok – 18 Pułk Rozpoznawczy

26 listopada

Breslavia – Akademia Wojsk Lądowych

Ustka – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

Tomaszów Maz. – 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Gołdap – 15 Pułk Przeciwlotniczy

Kontakt do koordynatorów projektu w jednostkach wojskowych.

***

Projekt jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie oraz pytania kierowane do MON i jednostek wojskowych dotyczące jednodniowych szkoleń w zakresie obrony oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W programie znalazły się zajęcia z: posługiwania się bronią, podstaw survivalu, walki wręcz w bliskim kontakcie, zakładania maski przeciwgazowej, zachowania się podczas alarmu, pomocy medycznej oraz topografii wojskowej. Wszystkie zajęcia – w sposób maksymalnie praktyczny i przystępny – będą prowadzili instruktorzy Wojska Polskiego.

***

Szkolenia będą dostępne dla mediów. Zachęcamy dziennikarzy do uczestnictwa (kontakt z jednostką wojskową).

***

Nauka strzelania odbywać się będzie z wykorzystaniem symulatorów i systemów treningowych (tj. „Śnieżnik” i ASG). Nie jest przewidziane strzelanie ostrą amunicją.

