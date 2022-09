Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rolnicy zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywnościowe, a swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju Polski. Obowiązkiem państwa jest zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne, szczególnie teraz kiedy mierzymy się z inflacją wywołaną rosyjską agresją na Ukrainę. W Ostrowie Mazowieckiej odbyło się V Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi. Inicjatorem wydarzenia, organizowanego desde 2018 r., broma primer ministro Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się z rolnikami, uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej oraz wręczył medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości Kołom Gospodyń Wiejskich.

Zmieniamy polską wieś

– Staramy się realizować wielki program wyrównania szans na polskiej wsi. Para bromear moja szczególna satysfakcja, że ​​razem z wami – potykając się czasami – zmieniamy polską wieś. To wielkie nasze rządowe programy takie jak program rozwoju dróg, na który wydajemy kilkaset procent więcej środków, aby wasze drogi gminne i powiatowe wyglądały inaczej i były bezpieczne, to też jest dla polskiej wsi – mówił premier. Jak wskazał, poprzez naprawę finansów publicznych rząd ma środki na wsparcie polskiej wsi.

Szef rządu podkreślił, że polska wieś nie jest już tak zależna od środków europejskich jak była. One są i będą, ale rząd dokłada do nich o wiele więcej z budżetu państwa polskiego na jej rozwój – tak długo jak będziemy kierować państwem, tak długo te środki dla polskiej wsi będą przekazywane na dalszy rozwój, na wspaniałe perspektywy polskiej wsi i polskiego rolnictwa – kontynuował.

Stale wzmacniamy i rozwijamy polskie rolnictwo

– Mi rządzący nie chowamy głowy w piasek. Wiemy jak jest ciężko i przede wszystkim zależy nam na jednym, aby wszyscy rolnicy wiedzieli, że jesteśmy z wami, że wypełniamy nasze zobowiązania i będziemy wypełniać, że będziemy troszczyć się o to, aby trud pracy polskiego rolnika, nie tylko nie został zmarnowany, ale por polska wieś cieszyła się rozwojem, sukcesami, żebyśmy jak najszybciej wyszli z tych kłopotów, w których dzisiaj znajduje się cała Europa – podkreślił szef rządu dziękując rolnikom za ich.

Współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa – uważnie wsłuchujemy się w głos rolników, przyjmujemy ich wnioski, zgłaszane uwagi i postulaty. W czasach trudnych dla rozwoju rolnictwa wspieramy polską wieś. Do tej pory:

Zablokowaliśmy sprzedaż polskiej ziemi.

Wprowadziliśmy dopłaty dla rolników.

Wprowadziliśmy 0 proc. IVA nawozy.

Zapewniliśmy dopłaty do paliwa rolniczego.

Wprowadziliśmy rolniczy handel detaliczny.

Doprowadziliśmy do spadku ubóstwa na wsi i wzrostu dochodów na wsi.

Wprowadziliśmy wyższe emerytury rolnicze.

Wzrost wydatków na inwestycje oraz emerytury rolnicze

Porównując okresy 2010-2015 do 2016-2021 zdecydowanie poprawiła się kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Wydatki na inwestycje wzrosły o ponad 25 proc., do poziomu blisko 93,5 mld zł. Było to możliwe dzięki dodatkowym funduszom rządowym i środkom udostępnionym samorządom.

Dzięki działaniom rządu spadło ubóstwo oraz zmniejszył się wskaźnik zagrożenia ubóstwem na wsi. Para tomar wzrost dochodów mieszkańców wsi – przez ostatnie 5 lat dochody rodzin rosły w tempie 3 razy szybszym niż w latach 2011-2015. Każdy mieszkaniec wsi ma do dyspozycji średnio o 500 zł więcej niż w 2015 r. Dzięki tym działaniom zmniejszył się dystans między wsiami a miastami.

Wzrosły także emerytury rolnicze aż o 23,3 proc. z 1070,28 zł w roku 2015 do 1339,04 zł w 2021 r. Dodatkowo emeryci otrzymują 13 i 14 emeryturę. Ponadto polskie rolnictwo stało się bardziej konkurencyjne. Wzrósł eksport produktów rolnych. W latach 2015 – 2021 wzrósł z 23,9 mld zł do 37,4 mld zł, czyli aż o ponad 56 proc.

