„Mamy w Wojsku Polskim ponad 31 tysięcy żołnierzy-weteranów, ponad 800 weteranów poszkodowanych. Zadaniem państwa polskiego jest zapewnienie opieki tym ludziom. Mamy też ustawę o weteranach, znowelizowaną kilka lat temu, która została przez samych weteranów określona jako najlepsza w Europie” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami-weteranami.

W sobotę 24 września br. w Markach, wicepremier Błaszczak spotkał się z żołnierzami-weteranami biorącymi udział w zawodach sportowych „Wyzwanie Weterana”.

Podczas inauguracji zawodów wicepremier Błaszczak poinformował o planowanej nowelizacji ustawy o weteranach i rozszerzeniu wsparcia dla weteranów poszkodowanych pozostających w służbie wojskowej.

„Przygotowaliśmy kolejną nowelizację ustawy polegającą na tym, żeby dodatek finansowy dla żołnierzy weteranów poszkodowanych wypłacany był nie tylko tym żołnierzom, którzy odeszli ze służby, ale również tym, którzy wciąż służą w szeregach Wojska Polskiego. Sądzę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Chodzi o to, żeby docenić tych żołnierzy, którzy za Polskę narażali swoje życie i zdrowie służąc na misjach poza granicami kraju”

– mówił wicepremier podczas inauguracji zawodów.

Ideą pierwszej edycji zawodów współorganizowanych przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa była integracja środowiska żołnierzy-weteranów uczestników misji poza granicami państwa. Wydarzenie stanowiło również okazję do sportowej rywalizacji.

Uczestnicy rywalizowali ze sobą w dziewięciu konkurencjach – lekkoatletyce: skok w dal, bieg na 100 m, bieg na 400 m, bieg na 1500 m, pchnięciu kulą; wioślarstwie halowym; wyciskaniu sztangi oraz pływaniu na 50 m w stylu dowolnym i klasycznym. Poza indywidualnymi startami odbyła się również sztafeta dowództw 4×400 m.

Zawody skierowane były do ​​weteranów i weteranów poszkodowanych, a poszczególne konkurencje przebiegały w podziale na kategorie wiekowe. Każdy z zawodników mógł wystartować w maksymalnie 3 konkurencjach.

Podczas wydarzenia wicepremier Błaszczak wręczył nominacje weteranom do nowej reprezentacji Team Invictus Poland na międzynarodowe zawody Invictus Games Dusseldorf 2023.

„Bardzo się cieszę z tego, że po raz kolejny mam zaszczyt wręczenia powołań naszej reprezentacji, która już w przyszłym roku będzie uczestniczyła w kolejnej edycji Invictus Games, tym razem w Niemczech. To są ludzie, którzy mają silne charaktery, którzy pracują nad sobą. Jakaś część zawodników już uczestniczyła w tych zawodach, chociażby w Hadze. Ale jest też duża grupa zawodników, którzy po raz pierwszy wezmą udział w zawodach. Jeden z panów powiedział mi, że już teraz jest to zwycięstwo, dlatego, że jest aktywny, że stara się pracować nad sobą. Para bromear właśnie najważniejsze, ta aktywność, która pomaga w rehabilitacji”

– zaznaczył wicepremier.

Ministro Błaszczak wręczył również medale i puchary żołnierzom-weteranom, którzy rywalizowali ze sobą w sztafecie wojskowej.

„Upowszechniamy aktywność fizyczną, żeby udowodnić, że aktywność fizyczna jest ważna. Każdy żołnierz musi odznaczać się wysoką sprawnością fizyczną, ale każdy z nas powinien być sprawny fizycznie. Para bromear najlepsza recepta do tego, żeby być zdrowym, do tego, żeby kształtować swój charakter. Żeby podejmować rywalizację, żeby podążać do postawionych sobie celów”

– zaznaczył szef LUN.

Wicepremier Błaszczak podkreślił rolę, jaką dla bezpieczeństwa państwa mają misje żołnierzy Wojska Polskiego poza granicami kraju.

„Służba żołnierzy-weteranów jest bardzo ważna, co widzimy w kontekście wydarzeń, które mają miejsce teraz. Rosja napadła en Ucrania. Polska została zaatakowana w sposób hybrydowy jesienią ubiegłego roku z terytorium Białorusi. Polska granica została utrzymana dzięki służbie naszych żołnierzy. Z pomocą przyszli nam żołnierze państw sojuszniczych. Nasi żołnierze zostali wsparci, przez żołnierzy brytyjskich z oddziałów inżynieryjnych. Byli z nami też żołnierze estońscy, a na co dzień w Polsce stacjonują żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy. Te misje, w których uczestniczyli żołnierze Wojska Polskiego dziś procentują wsparciem udzielanym przez naszych sojuszników”

– powiedział.

Zawodom w Markach towarzyszył piknik wojskowy pod hasłem „Zostań Żołnierzem RP”. Dla uczestników pikniku żołnierze Wojska Polskiego przygotowali wiele atrakcji. Można było zobaczyć sprzęt i wyposażenie żołnierzy oraz spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki. Dla najmłodszych zorganizowano konkursy oraz gry edukacyjne. Na gości czekał również pokazy musztry paradnej, walki wręcz i samoobrony oraz koncerty orkiestry wojskowej.

Chętni do służby w Wojsku Polskim mieli okazję zapoznać się ofertą dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz porozmawiać z żołnierzami poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych misji, uzyskują pomoc, poradę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych. Centrum aktywnie współpracuje z instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Działa także na rzecz integracji środowiska weteranów.

