23.09.2022 Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty w urzędzie skarbowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty w urzędzie skarbowym23.09.2022

W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek i bezpłatnie otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W).

Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne.

Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika we e-US.

W e-Urzędzie Skarbowym można uzyskać zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu a teraz także o niezaleganiu w podatkach. Osoby korzystające z serwisu nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej pobieranej od papierowo wydawanych zaświadczeń Muszą tylko wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne. Już ponad 112 tys. podatników zgodziło się na taką formę komunikacji z Krajową Administracją Skarbową

– informuje szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Zachęcamy do korzystania z e-US, to bardzo wygodny sposób na załatwianie różnych spraw podatkowych. Podatnik może otrzymać zaświadczenie elektroniczne nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku

– dodaje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Jakie zaświadczenia można otrzymać elektronicznie

We-Urzędzie Skarbowym wydawane są zaświadczenia:

o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);

o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);

o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).

Jak uzyskać zaświadczenie

Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl. Wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne, a następnie uzupełnij i wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia. Wydane zaświadczenie znajdziesz na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”.

Nie drukuj zaświadczenia. Korzystaj wyłącznie z postaci elektronicznej, którą możesz zapisać na nośniku pamięci lub wysłać, np. correo electrónico.

Dokument wydany w e-Urzędzie Skarbowym podpisany jest pieczęcią Szefa KAS lub podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną. Zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy.

***

Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Programa Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia a niemal 102 mln zł, con tym dofinansowanie UE ok. 86 millones de zł, un budżet państwa ok. 15,6 millones EUR.

OSI MIL