23.09.2022 Obligacje detaliczne Skarbu Państwa wkrótce będą dostępne również w Banku Pekao

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministerstwo Finansów oraz Bank Pekao S.A.

Obligacje będą dostępne od pierwszych dni października, za pośrednictwem kanałów elektronicznych, nie tylko dla klientów Banku Pekao.

To już drugi bank, obok PKO BP, który będzie sprzedawał obligacje skarbowe.

W ofercie Banku Pekao, który obsługę i sprzedaż obligacji będzie prowadził za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao), znajdzie się sześć rodzajów obligacji detalicznych Skarbu Państwa:

3-miesięczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (OTS);

roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR);

2-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR);

3-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (TOS);

4-letnie indeksowane obligacje skarbowe (COI);

10-letnie emerytalne obligacje skarbowe (EDO).

To bardzo dobra wiadomość dla inwestorów, że do sieci dystrybucji obligacji Skarbu Państwa dołączył Bank Pekao S.A. To już drugi podmiot, który będzie sprzedawał obligacje skarbowe. To bezpieczna i zyskowna inwestycja. Warto – szczególnie teraz – więcej myśleć o oszczędzaniu. Dajemy Polakom do dyspozycji instrumenty, które pozwolą na niwelowanie wpływu inflacji na ich oszczędności. Oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych zachęca do stworzenia własnego, przemyślanego sposobu lokowania majątku w oparciu o instrumenty o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, oraz różnych zasadach oprocentowania i naliczania odsetek

– stwierdził sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza.

Bardzo nas cieszy, że w naszej ofercie znalazł się tak ważny, popularny produkt jakim są obligacje Skarbu Państwa. Chcemy aktywnie uczestniczyć w budowaniu portfela inwestycji gospodarstw domowych, w oferowaniu instrumentów z myślą o środkach gromadzonych na przyszłość. Dążymy do tego, aby być instytucją pierwszego wyboru i zapewnić klientom maksymalny zakres usług i produktów, oferowanych w nowoczesny sposób. Obligacje skarbowe to dla nas kolejna okazja, aby zaprosić do zbudowania lub pogłębienia relacji z naszym bankiem

– powiedział prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Jestem przekonany, że oferta obligacji detalicznych będzie bardzo dobrym uzupełnieniem naszej palety produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, która tym samym staje się jedną z najszerszych i najciekawszych na rynku. Jestem też przekonany, że nowy, nowoczesny proces jaki stworzyliśmy dla obligacji – w pełni zdalny, bez dokumentacji papierowej, z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji i sposobów autoryzacji będzie dużym ułatwieniem dla klientów i znacznie poszerzy dostępność produktu dla szerokiego grona inwestorów indywidualnych

– dodał wiceprezes Pekao Jarosław Fuchs.

Biuro Maklerskie Pekao możliwość nabywania obligacji udostępni od 1 października br. W pierwszym okresie w kanałach zdalnych: bankowości internetowej Pekao24 oraz w aplikacji mobilnej PeoPay. Z produktu będą mogli skorzystać wszyscy klienci Banku Pekao a także osoby niebędące klientami banku.

Od października obligacje oszczędnościowe będą jeszcze bardziej dostępne dla inwestorów. Rozszerzenie sieci ich dystrybucji jest fundamentem naszej strategii zakładającej zwiększenie skłonności do oszczędzania wśród Polaków. Skupiamy się nie tylko na oferowaniu Polakom konkurencyjnych warunków oszczędzania za pośrednictwem obligacji, ale również na zwiększeniu ich dostępności. Stąd decyzja o rozszerzeniu grona instytucji je oferujących.

U obecnego agenta emisji, w Banku PKO BP, obligacje skarbowe są dostępne w szerokiej sieci placówek na terenie całego kraju. Można je także kupić w prosty i bezpieczny sposób przez internet

– wyjaśnił dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Karol Czarnecki.

Obligacje skarbowe dostępne są:

w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,

w dowolnym momencie przez Internet na stronach:

przez teléfono: dzwoniąc pod numer 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.

OSI MIL